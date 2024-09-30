رئيس الدولة: 28 فبراير يوم التعليم الإماراتي

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أنه في مثل هذا اليوم من عام 1982 شهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين في جامعة الإمارات، "مسجلاً بذلك خطوة تاريخية" في مسيرة التطور والنمو في الدولة.