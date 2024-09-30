الإمارات
رئيس الدولة: 28 فبراير يوم التعليم الإماراتي
محمد بن زايد يؤكد أن هذا اليوم سيكون تكريما لكل العاملين في مجال التعليم
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن يوم 28 فبراير من كل عام سيكون "يوم التعليم الإماراتي".
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أنه في مثل هذا اليوم من عام 1982 شهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين في جامعة الإمارات، "مسجلاً بذلك خطوة تاريخية" في مسيرة التطور والنمو في الدولة.
وأكد سموه أن هذا اليوم هو تكريم لكل العاملين في مجال التعليم وتقدير لدورهم الأساسي في تقدم الدولة.
وقد تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ما يجعلها أقدم جامعة في دولة الإمارات ومؤسسة أكاديمية رائدة في البلاد.