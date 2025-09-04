رئيس الدولة يوجه رسالة سلام بمناسبة المولد النبوي الشريف

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف قائلا فيها:
"في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق".
وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الجمعة 5 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لجميع موظفي القطاعين العام والخاص.
ويحتفل بهذا العيد العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويتزامن مع المناسبة الدينية التي تصادف 12 ربيع الأول من التقويم الهجري.
يعني إعلان العطلة أن الموظفين سيستمتعون بإجازة لمدة ثلاثة أيام، حيث أن يومي السبت والأحد هما عطلتا نهاية الأسبوع الرسميتان في جميع أنحاء الدولة. في الوقت نفسه، يحصل موظفو القطاع العام في الشارقة على إجازة يوم الجمعة كجزء من عطلات نهاية الأسبوع المعتادة.
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الجمعة، باستثناء مواقف الطوابق المتعددة ومواقف بوابة الخيل (رقم 365).