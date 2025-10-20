رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد أن أصبح المغرب أول دولة عربية تفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وفي تغريدة على تويتر، وصف سموه هذا الإنجاز بأنه "إنجاز رياضي رائع يفخر به المغرب والعالم العربي أجمع".