رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد أن أصبح المغرب أول دولة عربية تفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
وفي تغريدة على تويتر، وصف سموه هذا الإنجاز بأنه "إنجاز رياضي رائع يفخر به المغرب والعالم العربي أجمع".
وفاز المنتخب المغربي، الملقب بأشبال الأطلس، على الأرجنتين بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في سانتياغو فجر اليوم الإثنين. أما الأرجنتين، صاحبة الرقم القياسي بستة ألقاب، فقد خسرت نهائيًا للمرة الثانية بعد هزيمتها أمام البرازيل عام 1983.
وتأهل المنتخب المغربي بالفعل إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.