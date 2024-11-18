الإمارات
رئيس الدولة يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني ويشيد بالشراكة الراسخة
محمد بن زايد: الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتعزيز التقدم والازدهار للبلدين والمنطقة على نطاق أوسع
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان.
وعبر عن خالص تهانيه للسلطان هيثم بن طارق الذي وصفه بـ"أخي" وللشعب العماني.
وأشاد سموه بالشراكة الدائمة والتطلعات نحو التنمية بين البلدين. كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز التقدم والازدهار للبلدين والمنطقة على نطاق أوسع.
كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحاكم العماني بمناسبة اليوم الوطني.
وقال سموه إن "الإمارات وسلطنة عمان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تجسد أسمى معاني الأخوة وحسن الجوار".