رئيس الدولة يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني ويشيد بالشراكة الراسخة

وأشاد سموه بالشراكة الدائمة والتطلعات نحو التنمية بين البلدين. كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز التقدم والازدهار للبلدين والمنطقة على نطاق أوسع.