رئيس الدولة يهنئ ترامب ويؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية

في هذه الأثناء، هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وتمنى له "النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الأميركي".