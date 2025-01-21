رئيس الدولة يهنئ ترامب ويؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمناسبة تنصيبه الاثنين رئيساً للولايات المتحدة الأميركية الـ47.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تمنى سموه لترامب وإدارته النجاح وأعرب عن تفاؤله بشأن تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وكتب في رسالته: "أتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الأميركي الـ47 على تنصيبه عبر تغريدة على تويتر.
وقال سموه: "نهنئ الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين والمنطقة".
في هذه الأثناء، هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وتمنى له "النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الأميركي".
وقال سموه في تغريدة على تويتر: "تربط بين بلدينا علاقات استراتيجية ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل على تعزيزها بما يحقق مصالحنا المتبادلة ويدعم أهدافنا المشتركة".
وأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية تاريخية كرئيس للولايات المتحدة يوم الاثنين، متعهدا بإصدار سلسلة من الأوامر الفورية بشأن الهجرة والحروب الثقافية في الولايات المتحدة، في تتويج لعودته الاستثنائية.
وبرفع إحدى يديه في الهواء ووضع اليد الأخرى على الكتاب المقدس الذي أعطته له والدته، أدى الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة اليمين الدستورية رسميًا تحت القاعة المستديرة الضخمة في مبنى الكابيتول الأمريكي.