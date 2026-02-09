رئيس الدولة يهنئ "تاكايتشي" برئاسة الحكومة اليابانية

من المتوقع أن يكون حزب تاكايتشي الحاكم قد فاز بأغلبية الثلثين في مجلس النواب القوي في اليابان لأول مرة في تاريخه. إذا تأكدت النتائج الرسمية، فإن هذه النتيجة تمنح أول رئيسة وزراء لليابان's تفويضاً قوياً لتنفيذ أجندتها وترك بصمتها على البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة على مدى السنوات الأربع المقبلة.