رئيس الدولة يهنئ "تاكايتشي" برئاسة الحكومة اليابانية

أعرب صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن تهانيه لرئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي بعد فوزها الساحق في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة.
وأشار سموه في رسالته إلى العلاقات بين الإمارات واليابان، قائلاً إنها "شهدت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة." وأضاف أن الإمارات ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات كجزء من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان.
في يناير 2026، تلقى رئيس الإمارات رسالة خطية من تاكايتشي، وبعد ذلك تبادلا الأمنيات المتبادلة لبلدان بعضهما البعض's وتحدثا عن العلاقات الثنائية.
من المتوقع أن يكون حزب تاكايتشي الحاكم قد فاز بأغلبية الثلثين في مجلس النواب القوي في اليابان لأول مرة في تاريخه. إذا تأكدت النتائج الرسمية، فإن هذه النتيجة تمنح أول رئيسة وزراء لليابان's تفويضاً قوياً لتنفيذ أجندتها وترك بصمتها على البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
دعت رئيسة وزراء اليابان سانا تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في 8 فبراير. الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتعليم والفضاء تتصدر العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات.