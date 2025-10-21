رئيس الدولة يهنئ "تاكايتشي" أول رئيسة وزراء لليابان

وفازت ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بتصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لتنصيبها كأول رئيسة وزراء للبلاد في وقت لاحق من اليوم.

وحصل تاكايتشي على 237 صوتا، متفوقا على الأغلبية في المجلس الذي يضم 465 مقعدا، وفقا لموظفي مجلس النواب.