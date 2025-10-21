رئيس الدولة يهنئ "تاكايتشي" أول رئيسة وزراء لليابان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "سنائي تاكيتشي"، التي انتخبت كأول رئيسة وزراء لليابان.
وتمنى لها "التوفيق في قيادة البلاد نحو المزيد من التقدم والتطور".
وأعرب سموه عن تطلعه إلى "تعميق العلاقات الإماراتية اليابانية والعمل معًا لتعزيز النمو والازدهار لبلدينا وشعبينا". وهذا من شأنه أن يبني على أسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وفازت ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بتصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لتنصيبها كأول رئيسة وزراء للبلاد في وقت لاحق من اليوم.
وحصل تاكايتشي على 237 صوتا، متفوقا على الأغلبية في المجلس الذي يضم 465 مقعدا، وفقا لموظفي مجلس النواب.
(مع مدخلات من رويترز)
انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في اليابان، لكن تاكايتشي ليست نسوية.