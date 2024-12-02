رئيس الدولة يهنئ المواطنين والمقيمين في عيد الاتحاد
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم الاثنين، برسالة تهنئة صادقة مكتوبة بخط اليد إلى المواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة العيد الوطني.
وقال سموه في رسالة عبر حسابه على تويتر: "إلى شعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد نحتفل جميعاً بالفخر والاعتزاز بدولة الإمارات وشعبها مواطنين ومقيمين".
وفي الشهر الماضي، أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للبلاد أن الاسم الرسمي للمناسبة أصبح "عيد الاتحاد".
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المذكرة "شكرا لعزيمتكم. شكرا لجهودكم. شكرا لكل ما تقدمونه من أجل هذا الوطن".
ويؤكد الاسم على موضوع "الاتحاد" ويحتفل بتوحيد الإمارات في 2 ديسمبر 1971. ويشكل هذا الموضوع محور "هوية الدولة، ويرمز إلى التراث والوحدة والقوة والفخر الوطني".
وقالت اللجنة إن الاحتفال الرسمي سيقام "وسط المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة العين، المدينة التي يعتز بها شعب الإمارات العربية المتحدة". ويمكن لمواطني الإمارات العربية المتحدة مشاهدة احتفالات عطلة اليوم الوطني 2024 مباشرة في الثاني من ديسمبر على القنوات التلفزيونية المحلية ودور السينما والأماكن العامة المختارة.