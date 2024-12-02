رئيس الدولة يهنئ المواطنين والمقيمين في عيد الاتحاد

وقالت اللجنة إن الاحتفال الرسمي سيقام "وسط المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة العين، المدينة التي يعتز بها شعب الإمارات العربية المتحدة". ويمكن لمواطني الإمارات العربية المتحدة مشاهدة احتفالات عطلة اليوم الوطني 2024 مباشرة في الثاني من ديسمبر على القنوات التلفزيونية المحلية ودور السينما والأماكن العامة المختارة.