رئيس الدولة يهنئ العالم بالسنة القمرية الجديدة بلغاتٍ متعددة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم الثلاثاء 17 فبراير، جميع المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وحول العالم.

وكتب سموه عبر حساباته الرسمية: "أهنئ جميع المحتفلين برأس السنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وحول العالم، متمنياً أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وسعادة لكم ولأحبائكم".

وفي لفتة إنسانية ودبلوماسية راقية، نشر سموه رسالة التهنئة باللغات الصينية، والفيتنامية، والكورية، إلى جانب اللغة العربية.

وفي وقت سابق، بعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة العام الجديد. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس الصيني.

وتحتفي السنة القمرية هذا العام بقدوم "عام الخيل" وتودع "عام الأفعى". ويمثل رأس السنة القمرية بداية عام جديد وفقاً للتقاويم القمرية؛ حيث تمتد الاحتفالات لمدة أسبوع في مختلف أنحاء آسيا، ويقع تاريخها عادةً بين أواخر يناير ومنتصف فبراير.