الإمارات
رئيس الدولة يهنئ الأمة والعالم بالعام الجديد
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب عن أمله في عام 2025 مزدهر.
بعث صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 31 ديسمبر/كانون الأول، بتهانيه القلبية إلى الأمة والعالم بمناسبة حلول العام الجديد.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أمله في أن يكون العام المقبل مليئا بالسلام والازدهار.
وكتب سموه: "أتقدم بأطيب تمنياتي بمناسبة العام الجديد. دعونا نصلي معاً من أجل السلام والتقدم في المنطقة وحول العالم بينما نعمل متحدين لتعزيز مستقبل أفضل للجميع".