رئيس الدولة يهنئ أبنائه وبناته بعودة الطلاب إلى المدارس

بينما عادت الحافلات الصفراء إلى طرق الإمارات واصطف الطلاب خارج مبانيهم ينتظرون بفارغ الصبر ركوب الحافلات المدرسية ويتطلعون للقاء أصدقائهم، قدم حكام الإمارات أطيب تمنياتهم لقادة المستقبل.

هنأ صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أبناءه وبناته" وتمنى التوفيق لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال سموه: "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة وإخواني وأخواتي المعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد".

إضافة إلى تمنياته بالتوفيق، حثّ سموه الأسر على العمل عن كثب مع المدارس لضمان حصول الأبناء على أفضل تعليم.

وأضاف: "أتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً قائماً على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ينطلق فيه أبناؤنا لاكتساب المعرفة بجد وشغف، متمسكين بالأخلاق الحميدة واعتزازاً بالهوية الوطنية".

وتابع القائد: "التعليم هو أساس رؤيتنا التنموية، وكوادرنا البشرية المؤهلة هي رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه".

مساء أمس، وبينما كانت العائلات في جميع أنحاء البلاد تستعد لليوم الكبير، تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التوفيق للجميع بهذه "البداية الجديدة".

ومع استعداد أكثر من مليون طالب للانضمام إلى المدارس في الإمارات، أشاد حاكم دبي بـ "التفاؤل والخير والأمل" الذي تحمله البدايات الجديدة.