رئيس الدولة يلتقي محمد بن راشد في أبوظبي ويبحثان القضايا الوطنية

استقبل صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس الثلاثاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر البحر في أبوظبي.

وخلال اللقاء، أجرى القائدان نقاشات ودية وحميمة، ركزت على القضايا الوطنية المهمة. وتبادلا وجهات النظر حول رفاهية المواطنين والمبادرات الجارية الهادفة إلى تعزيز الأهداف التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر اللقاء أيضاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.