رئيس الدولة يعتمد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهي هيئة متخصصة مهمتها تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
يرأس هذه الهيئة الجديدة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الذي عُيّن رئيسًا لها. وهو نجل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.
ستلعب الهيئة دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمخدرات والجرائم المتعلقة بها. وستعمل على مكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال تحديد الشبكات الإجرامية وتفكيكها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ستشرف على علاج وإعادة تأهيل الأفراد الذين يعانون من الإدمان، وستكون مسؤولة عن إعداد ونشر الدراسات والأبحاث التي تركز على تعاطي المخدرات والوقاية منها.
من المهام الأساسية للهيئة اقتراح وتطبيق اللوائح المنظمة للتعامل مع المواد الكيميائية التي قد يُساء استخدامها لأغراض غير طبية. كما ستنسق الهيئة مع الجهات الصحية والصيدلانية لمراقبة المؤسسات الطبية والصيدليات، لضمان عدم صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بشكل غير قانوني.
لدعم جهود الرصد الوطنية، ستدير الهيئة منصةً مخصصةً لتتبع المواد الخاضعة للرقابة وتداولها في جميع أنحاء البلاد. علاوةً على ذلك، ستتعاون الهيئة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عالميًا.