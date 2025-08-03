رئيس الدولة يعتمد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات

من المهام الأساسية للهيئة اقتراح وتطبيق اللوائح المنظمة للتعامل مع المواد الكيميائية التي قد يُساء استخدامها لأغراض غير طبية. كما ستنسق الهيئة مع الجهات الصحية والصيدلانية لمراقبة المؤسسات الطبية والصيدليات، لضمان عدم صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بشكل غير قانوني.