رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية ويلتقي بوتين

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وعند دخول طائرة سموه المجال الجوي الروسي، رافقها تشكيل من الطائرات الحربية العسكرية تعبيراً عن الترحيب والاحتفاء بزيارته.

ويرافق رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.