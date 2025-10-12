رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني" في الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، مرسوماً بتأسيس "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني"، وهي جهة حكومية جديدة.
كما أصدر سموه قراراً بتعيين أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الجديدة.
ستخلف الهيئة الاتحادية الجديدة "قيادة الحرس الوطني وهيئة الدفاع المدني" فيما يتعلق بـ شركة الإسعاف الوطني، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء.
ستكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن المهام الرئيسية التالية:
اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع الإسعاف والدفاع المدني.
وضع الضوابط والمتطلبات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، وتطوير الأنظمة المطلوبة لحمايتها من الحرائق، بما في ذلك ضوابط متطلبات تلك الأنظمة.
توفير خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المصابين.
إنشاء نظام إنذار عام للمقيمين ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة.
إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية، والتمارين الوهمية، والتدريبات المشتركة في مجالات الإسعاف والدفاع المدني للكوادر المؤهلة.