رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني" في الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، مرسوماً بتأسيس "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني"، وهي جهة حكومية جديدة.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الجديدة.

ستخلف الهيئة الاتحادية الجديدة "قيادة الحرس الوطني وهيئة الدفاع المدني" فيما يتعلق بـ شركة الإسعاف الوطني، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء.

اختصاصات الهيئة الجديدة

ستكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن المهام الرئيسية التالية: