رئيس الدولة يستقبل العاهل الأردني في زيارة رسمية

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة عمل. تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في مقدمة مستقبلي أخيه الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار البطين في أبوظبي
تأتي هذه الزيارة عقب لقاء سابق بين الزعيمين في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في الأردن. وفي لقاء العام الماضي، ناقش الزعيمان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتعاونهما الوثيق في المجالات التي تدعم رؤية مشتركة للتنمية المستدامة والازدهار والاستقرار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أجرى الزعيمان مكالمة هاتفية ناقشا خلالها أهمية تكثيف الجهود لمنع تصعيد الصراع في المنطقة، وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، والعمل على إرساء مسار واضح لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.