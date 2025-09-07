رئيس الدولة يستقبل العاهل الأردني في زيارة رسمية

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أجرى الزعيمان مكالمة هاتفية ناقشا خلالها أهمية تكثيف الجهود لمنع تصعيد الصراع في المنطقة، وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، والعمل على إرساء مسار واضح لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.