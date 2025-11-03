رئيس الدولة يرفع علم الإمارات في قصر الحصن احتفالاً بيوم العلم

بمناسبة يوم العلم، الموافق 3 نوفمبر 2025، رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة علم الإمارات في قصر الحصن بالعاصمة أبوظبي.
وشهد مراسم رفع العلم حضور عدد من العسكريين المتقاعدين من مختلف إمارات الدولة.
وقال سموه بهذه المناسبة: "يوم العلم هو فرصة للتأمل في مسيرة وطننا، وتجديد التزامنا بالمسؤولية المشتركة للحفاظ على القيم التي تجمعنا، والنظر بثقة إلى الأجيال القادمة التي ستواصل مسيرة تقدم دولة الإمارات."
يُذكر أن اليوم الوطني لدولة الإمارات (الذي يُطلق عليه الآن عيد الاتحاد) يُحتفل به في 2 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي تم فيه انتخاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة في عام 1971. أما يوم العلم فيُصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يرمز إلى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة ومواصلة نهجه ومسيرته.
ويُطلق على الفترة الممتدة من 3 نوفمبر إلى 2 ديسمبر اسم "الشهر الوطني"، وتهدف إلى إحياء المناسبات الوطنية بطريقة تعكس معانيها الحقيقية، وتغرس الفخر في مسيرة الدولة وإنجازاتها.
يُذكر أن يوم العلم أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 11 ديسمبر 2012، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2013.