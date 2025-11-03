رئيس الدولة يرفع علم الإمارات في قصر الحصن احتفالاً بيوم العلم

يُذكر أن اليوم الوطني لدولة الإمارات (الذي يُطلق عليه الآن عيد الاتحاد) يُحتفل به في 2 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي تم فيه انتخاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة في عام 1971. أما يوم العلم فيُصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يرمز إلى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة ومواصلة نهجه ومسيرته.