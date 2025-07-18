رئيس الدولة يتلقى تهاني ملك السعودية ومحمد بن سلمان بيوم عهد الاتحاد

فيما احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الاتحاد يوم الجمعة 18 يوليو، تلقى صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهذه المناسبة.تهاني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وفي رسالة نشرتها وزارة الخارجية في المملكة على موقع تويتر، أعرب القادة السعوديون عن تهانيهم وأطيب تمنياتهم بالصحة والسعادة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحكومة وشعب الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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كما أكدا على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين وشعبيهما، والسعي المشترك لتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

في مثل هذا اليوم قبل 54 عاماً، اجتمع الآباء المؤسسون لتوقيع إعلان الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مما شكل لحظة تاريخية في تاريخ البلاد.