رئيس الدولة يتسلم نسخة موقعة من كتاب"علمتني الحياة"

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإهدائه نسخة موقعة من كتابه الجديد "علمتني الحياة" .
وفي منشور تمت مشاركته على موقع X يوم الاثنين (15 سبتمبر)، أشاد سموه بالكتاب باعتباره دليلاً قيماً، قائلاً إنه يقدم رؤى من الرحلة الشخصية والمهنية الغنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
"استمتعتُ كثيرًا بقراءة الكتاب، وأنصح الجميع بقراءته والاستفادة منه. حفظه الله وأطال في عمره، وهو يواصل عطاءه لوطنه".
شاهدوا منشوره الكامل على مواقع التواصل الاجتماعي أدناه:
وينضم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد إلى قائمة متنامية من الشخصيات البارزة التي حصلت على الكتاب، بما في ذلك أبناء حاكم دبي: ولي عهد دبي سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، اللذان كانا من بين أول من حصلوا على نسخ موقعة من الكتاب.
وقد شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي سيحتفل قريباً بمرور 60 عاماً على خدمته العامة، تأملاته في كتابه حول القيادة والحوكمة ودروس الحياة التي شكلتها عقود من التجارب الشخصية والمهنية.
ووصف رحلته بأنها "سريعة، مليئة بالتحديات والإنجازات والأزمات والأفراح والأحزان والمفاجآت"، حيث قدم للقراء لمحة عن استراتيجياته الإدارية وتجاربه السياسية وتعقيدات قيادة الأمة.