رئيس الدولة يتسلم نسخة موقعة من كتاب"علمتني الحياة"

وينضم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد إلى قائمة متنامية من الشخصيات البارزة التي حصلت على الكتاب، بما في ذلك أبناء حاكم دبي: ولي عهد دبي سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، اللذان كانا من بين أول من حصلوا على نسخ موقعة من الكتاب.