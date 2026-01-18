رئيس الدولة يبدأ غدا زيارة إلى الهند

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم غدٍ الإثنين زيارة عمل إلى جمهورية الهند.
وسيبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي، بما يعكس الروابط التاريخية والشراكات الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين. 31 ديسمبر 2023 ألعاب نارية بمهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.
وبحسب وزارة الخارجية الهندية، تعد هذه الزيارة الرسمية الثالثة للشيخ محمد بن زايد إلى البلاد منذ توليه رئاسة الدولة، رغم أنها الخامسة له خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت وزارة الخارجية: "تأتي هذه الزيارة بناءً على الزخم القوي الذي أحدثته الزيارات رفيعة المستوى مؤخراً، بما في ذلك زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في سبتمبر 2024، وزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أبريل 2025".
(مع مدخلات من وام)