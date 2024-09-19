رئيس الدولة يبحث مع "بايدن"في واشنطن الأزمات الإقليمية

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لإجراء محادثات حول غزة والسودان، وتطوير الذكاء الاصطناعي وأمور أخرى، بحسب بيانات رسمية.