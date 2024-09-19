رئيس الدولة يبحث مع "بايدن"في واشنطن الأزمات الإقليمية
من المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لإجراء محادثات حول غزة والسودان، وتطوير الذكاء الاصطناعي وأمور أخرى، بحسب بيانات رسمية.
وستكون الزيارة هي الأولى على الإطلاق لصاحب السمو رئيس الدولة إلى واشنطن. وقال البيت الأبيض إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيلتقي أيضًا بشكل منفصل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تترشح لخلافة بايدن.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "جون كيربي" للصحافيين يوم الأربعاء إن بايدن وهاريس "سيناقشان مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالطبع الأزمة في غزة، والدور الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة الأزمة الإنسانية هناك، والأزمة في السودان".
وقال كيربي، فيما يتعلق بالسودان، "يتعين علينا جميعا أن نزيد من جهودنا لفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وفي نهاية المطاف تأمين وقف إطلاق النار".
وأكد تقرير لوكالة أنباء الإمارات زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المقبلة للولايات المتحدة واجتماعه مع كبار المسؤولين. وأضاف التقرير أن المحادثات ستبني على العلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
وسيناقش الزعيمان أيضاً سبل تعزيز الشراكات عبر القطاعات، من الاقتصاد والتجارة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن يتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبايدن وجهات النظر حول مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.