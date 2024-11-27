الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بقرار من قيادة الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ53
أمر حاكم الفجيرة بالإفراج عن 118 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة.
وجاء القرار بناء على أهلية السجناء وحسن سيرتهم وسلوكهم، قبيل اليوم الوطني الثالث والخمسين.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرصة للسجناء لبدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور على أسر النزلاء، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالإفراج عن 2269 سجيناً اليوم الأربعاء.
ويأتي الإفراج عن هؤلاء النزلاء من المؤسسات العقابية والإصلاحية بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعهد سموه أيضاً بتحمل كافة الغرامات والعقوبات المفروضة على النزلاء الذين صدرت عليهم أحكام في جرائم مختلفة.
تهدف هذه المبادرة إلى منح السجناء المفرج عنهم فرصة حياة جديدة وتحقيق الاستقرار وإدخال الفرحة إلى قلوب أسرهم وتخفيف معاناتهم.
كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بالإفراج عن 683 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للدولة.وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويهدف المرسوم إلى تعزيز دور المؤسسات في تمكين السجناء من الاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.
مدخلات من وام