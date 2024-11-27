الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بقرار من قيادة الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ53

وفي وقت سابق، أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالإفراج عن 2269 سجيناً اليوم الأربعاء.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء النزلاء من المؤسسات العقابية والإصلاحية بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعهد سموه أيضاً بتحمل كافة الغرامات والعقوبات المفروضة على النزلاء الذين صدرت عليهم أحكام في جرائم مختلفة.

تهدف هذه المبادرة إلى منح السجناء المفرج عنهم فرصة حياة جديدة وتحقيق الاستقرار وإدخال الفرحة إلى قلوب أسرهم وتخفيف معاناتهم.

كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بالإفراج عن 683 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للدولة.وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويهدف المرسوم إلى تعزيز دور المؤسسات في تمكين السجناء من الاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.