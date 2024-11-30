رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي يعلنان حزمة سكنية للمواطنين بقيمة 7.7 مليار درهم

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 7.72 مليار درهم، استفاد منها 5,374 مواطناً ومواطنة.

وشملت الحزمة الثالثة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 3.569 مليار درهم، استفاد منها 2,373 مواطناً، وتضمَّنت الحزمة مَنح أراضٍ سكنية ومساكن بقيمة 3.670 مليار درهم، استفاد منها 2,540 مواطناً.

كما تضمَّنت الحزمة إعفاءات لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 486 مليون درهم، استفاد منها 461 مواطناً في الإمارة.

وبهذه الحزمة بلغت قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8,891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5,194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2,892 مواطناً.

وبذلك يصل مجموع الحزم السكنية التي تمَّ تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 118,700 منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 162.1 مليار درهم.

ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية لهذا العام تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 الذي يصادف 2 ديسمبر من كلِّ عام، واستمراراً لحرصِ القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومستويات العيش الكريم للأسر المواطنة.