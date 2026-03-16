رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان التوترات الإقليمية ويدعوان للتهدئة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحثا خلاله التطورات الإقليمية في ظل تصاعد الأعمال العسكرية وتهديداتها للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

تناول الاتصال أيضاً الهجمات الإيرانية "المستمرة والصارخة" التي تستهدف دول المنطقة، مع الإشارة إلى "انتهاكها للحقوق السيادية" لهذه الدول وللأعراف الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرين من أنه يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها.

كما أكدا على أهمية منح الأولوية للحوار الجاد والسبل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على السلام والأمن.