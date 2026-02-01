رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان افتتاح القمة العالمية للعلماء

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الافتتاحي للقمة العالمية للعلماء، قبيل القمة العالمية للحكومات المرتقبة.
وصعد سموهما إلى المنصة لالتقاط صورة جماعية مع تجمع العلماء المرموقين.
كما حضر نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
على هامش القمة العالمية للحكومات، جمعت قمة رواد العالم (WLS) الحائزين على جائزة نوبل والعلماء والباحثين المرموقين في تجمع نهائي أقيم في مدينة جميرا بدبي.
ستجمع قمة رواد العالم، التي تُعقد بالتعاون مع جمعية رواد العالم والقمة العالمية للحكومات، هؤلاء العلماء المرموقين لتعزيز العلوم الأساسية، والدعوة إلى التعاون الدولي، ودعم الجيل القادم من العلماء.
تشهد قمة الحكومات العالمية لهذا العام’ أكبر مشاركة من القادة، حيث يحضرها أكثر من 45 رئيس دولة، وأكثر من 15 نائب رئيس دولة، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة.
شهاب/ خليج تايمز
شهاب/ خليج تايمز
ستعقد القمة على مدى ثلاثة أيام (3-5 فبراير) وستسلط الضوء على خمسة محاور رئيسية، تشمل: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي وبناء القدرات، الازدهار الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية، المستقبل الحضري والديموغرافيات المتطورة، والواقع المستقبلي والحدود الناشئة.
