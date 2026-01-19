رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في نيودلهي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الهند يوم الاثنين، 19 يناير، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء مودي بمناسبة يوم الجمهورية، الذي يصادف 26 يناير، وتمنى للهند وشعبها دوام التقدم والازدهار.
وعُقدت المباحثات بين القائدين في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والتي تتجسد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.
واستعرض الجانبان التطور الاستراتيجي الكبير في العلاقات الإماراتية الهندية، لا سيما في المجالات التي تدعم طموحات النمو المشترك، بما في ذلك الاقتصاد، والاستثمار، والفضاء، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.
وأكد القائدان أهمية استمرار الحوار والتبادل المنتظم للزيارات، مشددين على عمق العلاقة والتزامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون على كافة المستويات.
كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الهندي وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشددا على قيمة الشراكة الإماراتية الهندية في جهود التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية العالمية والاستقرار والازدهار، مما يعكس إيمانهما المشترك بأهمية العمل الدولي الجماعي.
وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن البلدين يتشاركان رؤية واحدة لتعظيم كل فرص التعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لما لهما من إمكانات هائلة، سعياً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما.
كما أكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تعزز السلام في جنوب آسيا، تماشياً مع نهج الدولة الراسخ في حل النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية التي تخدم مصالح الجميع.
وأعرب سموه عن تمنياته لمودي بالتوفيق مع تولي الهند رئاسة مجموعة "بريكس" لعام 2026، معرباً عن ثقته في قيادة الهند لتعزيز أهداف المجموعة في التنمية والازدهار العالمي.
كما تمنى النجاح لـ "قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026" المقرر عقدها الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج تعزز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية العالمية.
أسفر الاجتماع بين القائدين عن الإعلانات والاتفاقيات التالية التي تم توقيعها:
1. خطاب نوايا بشأن التعاون الاستثماري بين حكومة ولاية غوجارات الهندية ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات لتطوير منطقة "دوليرا" للاستثمار الخاص.
2. خطاب نوايا بين المركز الوطني الهندي لترويج وتفويض الفضاء (IN-SPACE) ووكالة الإمارات للفضاء لمبادرة مشتركة لتمكين تطوير صناعة الفضاء والتعاون التجاري.
3. خطاب نوايا بين الهند والإمارات بشأن الشراكة الدفاعية الاستراتيجية.
4. اتفاقية بيع وشراء (SPA) بين شركة هندوستان للبترول المحدودة (HPCL) وشركة أدنوك للغاز.
5. مذكرة تفاهم بشأن سلامة الأغذية والمتطلبات الفنية بين هيئة تنمية صادرات المنتجات الغذائية الزراعية والمصنعة (APEDA) بوزارة التجارة والصناعة الهندية، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
6. إنشاء مجموعة للحوسبة الفائقة في الهند.
7. مضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
8. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية المدنية.
9. إنشاء مكاتب وعمليات لشركات إماراتية — بنك أبوظبي الأول (FAB) وموانئ دبي العالمية (DP World) في مدينة "جيفت" (GIFT City) بولاية غوجارات.
10. استكشاف إنشاء "سفارات رقمية / للبيانات".
11. إنشاء "بيت الهند" (مساحة ثقافية تضم، من بين أمور أخرى، متحفاً للفن والتراث والآثار الهندية) في أبوظبي.
12. تعزيز التبادل الشبابي.
مع مدخلات من وام