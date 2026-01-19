رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في نيودلهي

واستعرض الجانبان التطور الاستراتيجي الكبير في العلاقات الإماراتية الهندية، لا سيما في المجالات التي تدعم طموحات النمو المشترك، بما في ذلك الاقتصاد، والاستثمار، والفضاء، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.