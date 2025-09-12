رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً الاعتداءات الإسرائيلية على الدوحة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.
وجدد الجانبان إدانتهما للاعتداء الذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر الشقيقة وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدا رفضهما أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين لما يمثله ذلك من تقويض لاستقرار المنطقة وتهديد لمبدأ "حل الدولتين" وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي يوم الثلاثاء، حاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بهجوم على قطر، مُصعِّدةً بذلك عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط. وقد لاقت هذه الضربة إدانة واسعة النطاق حول العالم، باعتبارها عملاً قد يُفاقم التوترات في منطقة مُتوترة أصلاً.
وأدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافق عليه جميع الأعضاء الخمسة عشر، بما في ذلك حليفة إسرائيل الولايات المتحدة.
وقالت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية من شأنه أن يخون روح اتفاقيات إبراهيم.
وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب مع إسرائيل بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.
وقالت سعادة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "بالنسبة لدولة الإمارات، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا. وهي أيضًا خط أحمر".
(مع مدخلات من WAM)