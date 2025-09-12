رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً الاعتداءات الإسرائيلية على الدوحة

وأدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافق عليه جميع الأعضاء الخمسة عشر، بما في ذلك حليفة إسرائيل الولايات المتحدة.