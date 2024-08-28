رئيس الدولة: مسيرة تنمية الإمارات تحققت بالتفاني الدؤوب للمرأة الملهمة

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفل به كل عام في 28 أغسطس، هنأ ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة النساء الإماراتيات في جميع أنحاء الدولة.