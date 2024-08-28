رئيس الدولة: مسيرة تنمية الإمارات تحققت بالتفاني الدؤوب للمرأة الملهمة
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفل به كل عام في 28 أغسطس، هنأ ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة النساء الإماراتيات في جميع أنحاء الدولة.
وفي تهنئته، كتب سموه عبر حسابه على منصة X: "قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها."
وأضاف سموه: "وفي "يوم المرأة الإماراتية" نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر."
وأشار سموه إلى أنّ: "مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن لتتحقق لولا التفاني الدؤوب للمرأة الملهمة وصاحبة العزيمة، وفي يوم المرأة الإماراتية نكرم نساء الإمارات على دورهن في صياغة مسيرة التقدم المستمر التي يشهدها وطننا."