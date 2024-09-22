رئيس الدولة في زيارة تاريخية للبيت الأبيض: أجندة حافلة بالتكنولوجيا والسلام

وفي سياق الشراكة المعززة بين مايكروسوفت وشركة G42 التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، والتي تهدف إلى توفير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملاء القطاع العام عالمياً، أضاف سبرايت: 'ستكون الصفقات التي وقعتها مايكروسوفت وشركات أخرى والعمل جارٍ على تنفيذها بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعلاقة بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (مدرجة في القائمة). ثم المضي قدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعض قضايا وحدة معالجة الرسومات، ونقل وبيع التكنولوجيا، وتوضيح أن هذه هي المجالات التي ترغب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في التركيز عليها مستقبلاً وضمان فهم الجميع أن حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ناقشتا واتفقتا على هذا الأمر'.