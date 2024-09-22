رئيس الدولة في زيارة تاريخية للبيت الأبيض: أجندة حافلة بالتكنولوجيا والسلام
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً هاماً في الشرق الأوسط وهي شريك قيم للولايات المتحدة حيث يتطلع البلدان إلى الاستفادة من التعاون الثنائي القوي في مختلف القضايا.
وتشمل هذه المجالات محادثات حول السلام الإقليمي والدولي بما في ذلك غزة والسودان وأوكرانيا وروسيا، والعلاقات مع الصين، والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا، واستكشاف الفضاء، وتحقيق أهداف المناخ العالمية وغيرها من الأمور.
وتحدث "داني سيبرايت"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، عن أولويات أجندة التعاون خلال مقابلة حصرية مع صحيفة الخليج تايمز قبيل الزيارة التاريخية التي سيقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى واشنطن يوم الاثنين.
صرح قائلاً: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً وثيقاً للولايات المتحدة، بدءاً من المجالات السياسية والدبلوماسية، ثم في الاستخبارات العسكرية والأمن، وخلال الخمسة عشر إلى العشرين سنة الماضية، في مجال الأعمال والتجارة شهدت هذه العلاقة التجارية والاقتصادية نمواً هائلاً. وهذا هو التركيز الرئيسي بين البلدين حالياً."
وأضاف سيبرايت، الذي شارك في جهود السلام في الشرق الأوسط منذ ثمانينيات القرن الماضي وكان جزءاً من فريق الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون خلال تلك المناقشات:
"في الوقت الحالي، تعد الاقتصاد والتجارة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كل هذه الأشياء ضرورية حقًا. تتطلع الولايات المتحدة إلى الإمارات لريادتها في مجال تغير المناخ. كما تتطلع إلى الإمارات لريادتها في الشمال والجنوب والشرق والغرب. كل هذه الأشياء تعود إلى الأعمال الجيدة والتجارة والاستثمارات الجيدة. إذا بنينا هذه الجسور، فسوف تتبعها بعض الأشياء الأخرى التي نريد تحقيقها على الصعيد الجيوسياسي".
سيُكتب التاريخ
ومن الجدير بالذكر أن يوم الاثنين سوف يشهد حدثاً تاريخياً يتمثل في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى البيت الأبيض. كما سيكون هذا اللقاء الأول بين رئيس دولة الإمارات ورئيس الولايات المتحدة على الأراضي الأميركية منذ تأسيس دولة الإمارات.
وأضاف سبرايت أن "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ذهب إلى الولايات المتحدة، لكنه ذهب إلى كليفلاند بولاية أوهايو لتلقي العلاج الطبي. أما الرئيس االراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فلم يذهب إلى هناك قط. فيماجاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصفته ولي عهد أبوظبي، لكنه لم يأت بصفته رئيسا".
وفي عام 2019، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد محادثات مع الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش في كامب ديفيد بولاية ماريلاند. بالإضافة إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع بايدن في قمة في جدة بعد شهرين من توليه رئاسة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2022، كما عقدا محادثات خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في عام 2023.
"لكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس دولة الإمارات البيت الأبيض ويلتقي هناك بالرئيس الأمريكي جو بايدن. كما سيلتقي بنائبة الرئيس كامالا هاريس (المرشحة للرئاسة)".
أولويات الزيارة
وفي معرض تسليط الضوء على أولويات الزيارة، قال سيبرايت، الذي سافر بالفعل إلى الولايات المتحدة لحضور هذه المناسبة المهمة: "لذا، فإن أحد الجوانب المهمة للغاية هو تقديم بيان رسمي لهذه "العلاقة التكنولوجية الرائعة" التي تطورت على مدار العامين الماضيين... الذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل هذه الأشياء. سيكون هذا محورًا رئيسيًا للزيارة".
وفي سياق الشراكة المعززة بين مايكروسوفت وشركة G42 التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، والتي تهدف إلى توفير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملاء القطاع العام عالمياً، أضاف سبرايت: 'ستكون الصفقات التي وقعتها مايكروسوفت وشركات أخرى والعمل جارٍ على تنفيذها بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعلاقة بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (مدرجة في القائمة). ثم المضي قدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعض قضايا وحدة معالجة الرسومات، ونقل وبيع التكنولوجيا، وتوضيح أن هذه هي المجالات التي ترغب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في التركيز عليها مستقبلاً وضمان فهم الجميع أن حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ناقشتا واتفقتا على هذا الأمر'.
التعاون الفضائي الثنائي الوثيق سينمو
وأكد سبرايت أيضاً أن أحد مجالات الاهتمام المهمة سيكون "استكشاف الفضاء"، وخاصة التعاون بين وكالتي ناسا والإمارات للفضاء.
"في المستقبل، سيكون لدينا المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين الذين يتلقون التدريب في مركز جونسون للفضاء. إن التعاون بين وكالة ناسا ووكالة الإمارات للفضاء، ووكالة ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء، سوف ينمو. لن ينمو هذا التعاون فقط مع رواد الفضاء أنفسهم، بل سينمو أيضًا من خلال البحث والتطوير الحقيقي، مع عمل الفرق معًا لإنشاء مشاريع جديدة."
التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الطاقة
وأشار أيضاً إلى أن المناقشات ستشمل الطاقة، مع التركيز ليس فقط على النفط والغاز التقليديين، ولكن أيضاً على الطاقة المتجددة والنووية.
وأضاف سيبرايت "كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وليس النفط والغاز فقط، بل والطاقة الخضراء (ستكون على جدول الأعمال). الأشياء التي تقوم بها مصدر في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح... سيكون هناك الكثير من المناقشات حول هذه المواضيع".
"تحمل المخاطر من أجل السلام"
وأكد أن هناك نقطة نقاش مهمة أخرى على جدول الأعمال وهي أن الزعيمين العالميين سيجريان محادثات تركز على تحسين الاستقرار الإقليمي وتقليل التوترات.
ومن المرجح أن يركز حوارهما على الاستراتيجيات التعاونية لمعالجة الصراعات المستمرة وتعزيز بيئة أكثر سلما في المنطقة.
"على الصعيد الإقليمي أو السياسي أو الاستراتيجي، من الواضح أنهما سيتحدثان عن غزة والعلاقة مع إسرائيل. وسوف يتحدثان عن السودان. وأتوقع أن تثار قضايا روسيا وأوكرانيا. وسوف يتعين عليهما أن يتحدثا عن الصين، وعن أهمية إقامة علاقة مع الصين"، كما قال سبرايت.
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل كوسيط يجمع كل الأطراف لتعزيز الحوار والعمل الجماعي.
دور الولايات المتحدة يتمثل في إعداد الطاولة وتهيئة المكان. نحن من يتولى تنظيم اللقاءات. دورنا هو جمع الجميع في نفس المكان، وتبادل الأفكار ومحاولة تشجيع الناس على الحوار. ولكن لا يمكننا أبداً إجبار أي شخص على إبرام صفقة إذا لم يكن مستعداً لذلك... وهذا أمر مستحيل.
"ولكننا ما زلنا نحظى باحترام الجميع على كل الأطراف على طاولة المفاوضات، ونسعى إلى جمع الناس وعقد اجتماعاتهم. وما اعتدنا أن نقوله في عهد (بيل) كلينتون هو مساعدتهم على "تحمل المخاطر من أجل السلام". والعمل معهم على خفض الأمور التي تقلقهم أكثر من غيرها ومساعدتهم على القول: "يمكنني التوقيع على هذا الاتفاق والتوصل إلى اتفاق"، لأن الولايات المتحدة ساعدت دائما في خفض المخاطر في التوقيع على هذا الاتفاق".