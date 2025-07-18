رئيس الدولة في جولة نوعية: 4 عواصم.. إنجازات استراتيجية ودبلوماسية لا تعرف الحدود

في خطوة دبلوماسية لافتة، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أربع دول في يومين فقط، مما يؤكد على أخلاقيات عمله الدؤوبة والمشاركة العالمية المتزايدة للبلاد.
وفي الفترة من 16 إلى 17 يوليو/تموز، التقى سموه مع قادة تركيا وألبانيا وصربيا والمجر، حيث أبرم اتفاقيات رئيسية ووسع الشراكات الاستراتيجية عبر القطاعات بما في ذلك الطاقة والتجارة والأمن الغذائي والدبلوماسية.
بدأت الجولة الدبلوماسية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تركيا، حيث كان في استقباله في القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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وخلال هذه الزيارة الرسمية، أشرف الزعيمان على تبادل العديد من الاتفاقيات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وتضمنت الصفقات اتفاقيات بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية، والتنسيق القنصلي، والاستثمارات في الصناعات الغذائية، والزراعة، والأدوية، والسياحة، والضيافة، وحتى الأبحاث القطبية.
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في وقت لاحق من اليوم نفسه، وصل سموه إلى تيرانا، ألبانيا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء إيدي راما. وناقش الزعيمان فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
في 17 يوليو، كانت المحطة التالية في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث التقى بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. وركّز الزعيمان على تعزيز العلاقات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025.
وتركزت المحادثات حول الاستثمار والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
ووصف الرئيس فوتشيتش الزيارة بأنها إشارة قوية إلى الالتزام المشترك بالتعاون الطويل الأمد، فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات للدبلوماسية التي تقودها التنمية في البلقان.
في اليوم نفسه، وصل سموه إلى بودابست لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وتناولت المناقشات التعاون في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، حيث أكد الزعيمان على الأهداف المشتركة للاستقرار والازدهار.
وخلال الزيارة، أعلنت الإمارات والمجر عن سلسلة من الاتفاقيات تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:
الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات
مبادرات الطاقة المتجددة والخضراء
الاستثمارات الغذائية والزراعية
تنسيق سياسات الأسرة والشباب
تحديث وتطوير الحكومة
أنظمة تخزين الطاقة
التعاون الدفاعي والأمني
كما قام سموه بجولة في مبنى البرلمان المجري، رمز التاريخ الغني والتراث السياسي للبلاد، وتم تكريمه لاحقا في عشاء رسمي استضافه أوربان وكبار المسؤولين المجريين.
وتعكس الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأربع دول خلال 48 ساعة فقط، ليس فقط الحضور العالمي المتوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل وأيضاً التزام سموه الدؤوب بدوره.
ويُعرف عن صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً، مع إجازات سنوية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، وهو يجسد القيادة العملية ــ مدفوعة بمهمة واضحة لتعزيز الشراكات، ودفع أهداف التنمية في الإمارة.