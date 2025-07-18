رئيس الدولة في جولة نوعية: 4 عواصم.. إنجازات استراتيجية ودبلوماسية لا تعرف الحدود

في 17 يوليو، كانت المحطة التالية في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث التقى بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. وركّز الزعيمان على تعزيز العلاقات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025.