رئيس الدولة في باكستان.. رسائل مودة وتهانٍ بالعام الجديد تعزز مسيرة العمل المشترك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني مع محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، بمناسبة قرب حلول العام الجديد. وجاء ذلك خلال لقاء المسؤولين ضمن الزيارة الخاصة الحالية التي يقوم بها سموه إلى الدولة الآسيوية.

وأعرب الجانبان عن تمنياتهما لدولة الإمارات وباكستان بمزيد من التقدم والازدهار، معربين عن آمالهما في أن يسود الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد بدأ زيارته إلى باكستان يوم الجمعة 26 ديسمبر، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى "قاعدة نور خان الجوية" رئيس الوزراء شهباز شريف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.1 وفور دخول طائرة سموه الأجواء الباكستانية، رافقها تشكيل من الطائرات الحربية ترحيباً بالزيارة وتقديراً لسموه.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية في كلا البلدين. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، أعرب شهباز شريف عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الباكستانية في مختلف المجالات. كما أكد على أهمية الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها سموه إلى باكستان، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده، خاصة في القطاعات التنموية.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفداً يضم كلاً من: الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسالم محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى باكستان، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.