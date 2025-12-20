رؤية هلال رجب 1447 في أبوظبي من قبل مرصد الختم الفلكي

تمت رؤية هلال رجب 1447 هـ اليوم في أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز الدولي للفلك.
شوهد الهلال في 20 ديسمبر 2025 عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وكان القمر يبتعد بمقدار 6.7 درجة عن الشمس.
شاهدوا الصورة المذهلة للهلال الذي تمت رؤيته في وقت سابق من اليوم:
تمثل رؤية هلال شهر رجب بداية شهر رجب، وهو الشهر السابع في التقويم الهجري وأحد الأشهر الأربعة الحرم في الإسلام.
تحمل هذه الرؤية أهمية خاصة لأنها تُعلن بداية الرحلة الروحية التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر وصولاً إلى شهر رمضان، وهو أقدس شهور الإسلام المخصص للصيام والعبادة.
تمضي الفترة الزمنية من رجب حتى رمضان عبر مراقبة الأهلة القمرية. فبعد انتهاء رجب، يبدأ شهر شعبان برؤية هلاله، ويليه شهر رمضان الذي لا يبدأ إلا بعد ثبوت رؤية هلاله.
ويحدث ذلك عادة بعد مرور نحو شهرين قمريين من بداية رجب، مع العلم أن التوقيت الدقيق يعتمد على رؤية الأهلة الفعلية.