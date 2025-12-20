رؤية هلال رجب 1447 في أبوظبي من قبل مرصد الختم الفلكي

تمضي الفترة الزمنية من رجب حتى رمضان عبر مراقبة الأهلة القمرية. فبعد انتهاء رجب، يبدأ شهر شعبان برؤية هلاله، ويليه شهر رمضان الذي لا يبدأ إلا بعد ثبوت رؤية هلاله.