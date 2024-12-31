رؤية هلال رجب في الإمارات: رمضان يقترب
أعلن مركز الإمارات الفلكي أن يوم الأربعاء الأول من يناير هو أول أيام شهر رجب الهجري، وهو ما يعني عملياً أن شهر رمضان على بعد شهرين تقريباُ.
ورغم الضباب والأجواء الغائمة، رصد مرصد الختم الفلكي الهلال عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، اليوم الثلاثاء.
وتم إجراء المراقبة تلقائياً عبر اتصال عبر الإنترنت مع المرصد.
متى يبدأ شهر رمضان في الإمارات؟
يسبق شهر رجب شهر شعبان في التقويم الإسلامي، ثم بعد شعبان يأتي شهر رمضان، عندما يحين وقت الصيام بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم من شروق الشمس إلى غروبها.
التقويم الإسلامي هو تقويم قمري، لذا فإن تاريخ البدء الدقيق لشهر رمضان قد يختلف بناءً على رؤية القمر الجديد.
وفي اليوم التاسع والعشرين من شعبان سيتم رؤية الهلال في الدول الإسلامية وكل دولة ستقرر متى يبدأ شهر رمضان اعتماداً على رؤية الهلال من عدمه.
لكن معظم الحسابات الفلكية تشير إلى أن الشهر سيبدأ في الأول من مارس في الإمارات العربية المتحدة.
وتعدّ رؤية الهلال للإشارة إلى بداية شهر رمضان تقليداً مهماً في العديد من البلدان الإسلامية.
وفي بلدان مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وإندونيسيا، وباكستان، يتجمع الناس في كثير من الأحيان في المساجد أو الحقول المفتوحة لمراقبة السماء، ويتم الاحتفال بإعلان رؤية الهلال على مستوى البلاد.