رأس السنة الجديدة.. يخوت دبي تبحر رغم التحذيرات الجوية

في Mirash Yacht، قال مساعد الحجز إن الظروف الجوية كانت عاصفة في وقت سابق من يوم الأربعاء ولكن من المتوقع أن تهدأ في وقت لاحق من المساء. "الجو عاصف الآن، لكن نأمل بعد الساعة 7 مساءً أن يكون هادئًا وستظل العمليات طبيعية،" قال، مشيرًا إلى أن الطواقم تبقى في حالة استعداد وسيتم إجراء إحاطات السلامة قبل الإبحار.