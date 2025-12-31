رأس السنة الجديدة.. يخوت دبي تبحر رغم التحذيرات الجوية

أخبار جيدة لمحبي الحفلات — حفلات رأس السنة على اليخوت في دبي لا تزال مستمرة كما هو مخطط. قال المشغلون إنه لم يحدث أي تغيير في جدولهم، لكنهم يراقبون الطقس عن كثب بعد أن حذرت التوقعات السابقة من ظروف بحرية "شديدة الاضطراب إلى مضطربة" في الإمارات.
حثت سلطة دبي البحرية جميع مستخدمي السفن البحرية والبحارة على تقييم الظروف الجوية الحالية والمتوقعة بعناية قبل وأثناء أي رحلة بحرية، مشيرة إلى إمكانية حدوث ظروف غير مستقرة أو سلبية خلال احتفالات رأس السنة 2026.
أخبرت عدة شركات يخوت خليج تايمز أن العمليات ظلت طبيعية حتى ظهر الأربعاء، مع استمرار الحجوزات ليوم 31 ديسمبر. يختار العديد من السكان مشاهدة الألعاب النارية من البحر بدلاً من المواقع العامة المزدحمة على اليابسة.
قال ممثل من ERA Marines إن الشركة تواصل تلقي الحجوزات في اللحظة الأخيرة وتعمل كما هو مقرر، بينما تقوم بتقييم الظروف طوال اليوم. "لن تتأثر. بحلول الساعة 4 مساءً سيكون الجو هادئًا،" قال الممثل، مضيفًا أن القباطنة وفرق العمليات ينسقون عن كثب ويستعرضون تحديثات الطقس قبل المغادرة.
في Mirash Yacht، قال مساعد الحجز إن الظروف الجوية كانت عاصفة في وقت سابق من يوم الأربعاء ولكن من المتوقع أن تهدأ في وقت لاحق من المساء. "الجو عاصف الآن، لكن نأمل بعد الساعة 7 مساءً أن يكون هادئًا وستظل العمليات طبيعية،" قال، مشيرًا إلى أن الطواقم تبقى في حالة استعداد وسيتم إجراء إحاطات السلامة قبل الإبحار.
وفي الوقت نفسه، قالت Sir Ansari Yacht أيضًا إنها لا تتوقع أي اضطرابات في خططها لليلة رأس السنة. تتوقع الشركة أن تستقر الظروف بحلول الساعة 6 مساءً تقريبًا، مما يسمح للرحلات المجدولة بالمضي قدمًا، مع الاستمرار في مراقبة حالة البحر والرؤية.
تأتي التحديثات بعد أن أعلنت سلطة دبي البحرية عن تفعيل إجراءات إدارة حركة المرور البحرية خلال احتفالات ليلة رأس السنة. وتشمل هذه الإجراءات أنظمة الملاحة في اتجاه واحد قبل وبعد منتصف الليل، وتعليق الملاحة مؤقتًا خلال فترات الذروة، وإغلاق حركة المرور البحرية تحت جسور نخلة جميرا بين الساعة 10 مساءً و2 صباحًا. وقد شددت السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السلامة الملاحية وتدفق حركة المرور بسلاسة في المناطق البحرية ذات الكثافة العالية.
على الرغم من الضوابط الإضافية والتحذيرات الجوية، تظل الاحتفالات على اليخوت من بين أكثر الطرق شعبية لاستقبال العام الجديد في دبي. يقول السكان إن مشاهدة الألعاب النارية من البحر توفر رؤية أوضح، وازدحامًا أقل، وبيئة أكثر تحكمًا مقارنة بالشواطئ العامة والممشى، التي تشهد عادة ازدحامًا شديدًا في 31 ديسمبر.
يبلغ الطلب على استئجار اليخوت ذروته تقليديًا في ليلة رأس السنة، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب قلة التوافر والطلب العالي، خاصة على السفن القريبة من نخلة جميرا، مرسى دبي، وبرج العرب، حيث يمكن رؤية عروض الألعاب النارية المتعددة من الماء.
أكدت السلطات مجددًا أن جميع مالكي السفن والمشغلين والركاب يجب أن يلتزموا بالتعليمات الأمنية الصادرة ولوائح حركة المرور البحرية. كما تم نصح مرتادي البحر بالبقاء مرنين واتباع توجيهات القباطنة في حالة حدوث أي تعديلات تشغيلية في اللحظة الأخيرة.