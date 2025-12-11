رأس الخيمة 2026: عرض ألعاب نارية ضخم لكسر رقم قياسي عالمي

تستعد رأس الخيمة لاستقبال عام 2026 باحتفال رأس السنة الجديد الذي يحطم الأرقام القياسية. سيكون الحدث الأبرز عرض الألعاب النارية لمدة 15 دقيقة، يضيء ستة كيلومترات من الساحل بأحد أكبر العروض في العالم.

في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، ستطلق الإمارة أكبر ألعاب نارية فردية تم رؤيتها على الإطلاق. ستمتلئ السماء الليلية بالألوان والضوء والإبداع.

أكثر من 2300 طائرة بدون طيار، بعضها مجهز بالألعاب النارية والليزر، ستشكل تشكيلات معقدة فوق جزيرة المرجان والحمرا قبل أن ينتهي العد التنازلي بإطلاق الألعاب النارية التي تحطم الرقم القياسي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

عرض هذا العام مستوحى من مواضيع القوة والتجديد وروح التقدم في رأس الخيمة. سيجمع الحدث بين الألعاب النارية المتقدمة والطائرات بدون طيار المضيئة وتأثيرات الليزر لمزيج فريد من التكنولوجيا والفن.

عرضان: 8 مساءً و منتصف الليل

ستقيم رأس الخيمة عرضين للألعاب النارية حتى يتمكن الجميع من المشاركة في الاحتفالات.

8 مساءً: كورنيش القواسم