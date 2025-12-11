رأس الخيمة 2026: عرض ألعاب نارية ضخم لكسر رقم قياسي عالمي

تستعد رأس الخيمة لاستقبال عام 2026 باحتفال رأس السنة الجديد الذي يحطم الأرقام القياسية. سيكون الحدث الأبرز عرض الألعاب النارية لمدة 15 دقيقة، يضيء ستة كيلومترات من الساحل بأحد أكبر العروض في العالم.
في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، ستطلق الإمارة أكبر ألعاب نارية فردية تم رؤيتها على الإطلاق. ستمتلئ السماء الليلية بالألوان والضوء والإبداع.
أكثر من 2300 طائرة بدون طيار، بعضها مجهز بالألعاب النارية والليزر، ستشكل تشكيلات معقدة فوق جزيرة المرجان والحمرا قبل أن ينتهي العد التنازلي بإطلاق الألعاب النارية التي تحطم الرقم القياسي.
عرض هذا العام مستوحى من مواضيع القوة والتجديد وروح التقدم في رأس الخيمة. سيجمع الحدث بين الألعاب النارية المتقدمة والطائرات بدون طيار المضيئة وتأثيرات الليزر لمزيج فريد من التكنولوجيا والفن.
عرضان: 8 مساءً و منتصف الليل
ستقيم رأس الخيمة عرضين للألعاب النارية حتى يتمكن الجميع من المشاركة في الاحتفالات.
8 مساءً: كورنيش القواسم
العرض المبكر فوق الكورنيش مناسب للعائلات، مما يتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بالاحتفالات قبل العد التنازلي الرئيسي.
منتصف الليل: جزيرة المرجان وخليج الحمرا
سيتميز الحدث الرئيسي بعروض الألعاب النارية الإبداعية، وعروض الطائرات بدون طيار الكبيرة، والإضاءة المتقدمة للترحيب بالعام الجديد بأسلوب مميز.
مهرجان رأس الخيمة لليلة رأس السنة
يبدأ مهرجان رأس الخيمة المجاني لليلة رأس السنة في الحمرا في الساعة 2:00 مساءً. سيكون هناك شاحنات طعام، وألعاب كرنفال، وعروض ترفيهية حية لجميع الأعمار. يتضمن برنامج هذا العام عروضًا من جميع أنحاء العالم، مثل:
دي جي بوب ميكس، المعروف بدمج الأغاني الدولية والعربية
شويتا سبرام، مغنية بوليوود الهندية الكندية
دي جي بيا، تقدم مجموعة دولية لتحفيز الجمهور
سيكون هناك عدة مناطق لوقوف السيارات حول المهرجان، بما في ذلك أماكن للقوافل والتخييم. يجب على الزوار تسجيل مركباتهم مسبقًا على www.raknye.com للحصول على منطقة وقوف السيارات المخصصة وتفاصيل الدخول والخروج المهمة.
يمكنك مشاهدة الألعاب النارية التي تحطم الأرقام القياسية مباشرة على www.raknye.com أو على قنوات @visitrasalkhaimah على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك.
حققت رأس الخيمة 13 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس في السنوات السبع الماضية، مما يجعلها وجهة رئيسية للاحتفالات بليلة رأس السنة. من المتوقع أن يكون عرض هذا العام الأكثر إثارة حتى الآن.