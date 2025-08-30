"رأس الخيمة" نمو اقتصادي متسارع وتطور عمراني فاخر

يشهد قطاع العقارات في رأس الخيمة نمواً سريعاً، حيث ارتفعت مبيعات العقارات وأسعارها بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل أكبر مع استمرار التوسع السكاني في الإمارة.
ويرى المسؤولون أن نمو عدد السكان من حوالي 400 ألف إلى 650 ألف نسمة بحلول عام 2030، سيتطلب بناء ما يُقدر بنحو 45 ألف وحدة سكنية جديدة. حيث سيجذب هذا التوسع مطورين عقاريين رئيسيين إلى الإمارة الشمالية، بما في ذلك إعمار والدار وإلينغتون، إلى جانب شركات محلية رائدة مثل مرجان والحمرا ورأس الخيمة العقارية.
تقع جزيرة المرجان في قلب هذا الازدهار، حيث تشمل المشاريع قيد التطوير منتجعات وشققًا سكنية من "وين"، وجيه دبليو ماريوت، ونوبو، وميسوني، وفندق العنوان. كما تقوم شركة المرجان، المطور الرئيسي، ببناء "راك سنترال"، وهو مركز تجاري مُخطط له يضم مساحات مكتبية فاخرة ويطبق ممارسات البناء الصديقة للبيئة.
شكّل الإعلان عن "وين المرجان"، أول منتجع ألعاب متكامل في الشرق الأوسط، في يناير 2022، نقطة تحول في قطاعي العقارات والسياحة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، شهد السوق طفرة ملحوظة في إطلاق المشاريع الجديدة والطلب العام، وهو اتجاه لا يزال قويًا ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ.
ومن المقرر أن يفتتح المشروع الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات أمام الجمهور في أوائل عام 2027، ويتم بناؤه على جزيرة تبلغ مساحتها نحو 62 هكتارًا وتمتد إلى الخليج العربي.
وشكل إطلاق مشروع "وين جزيرة المرجان" حافزاً رئيسياً لقيمة العقارات في رأس الخيمة، وخاصة في قطاع العقارات على الخريطة.
عقب الإعلان، ارتفع متوسط أسعار بيع الشقق الجديدة التي يقدمها المطورون بنحو 113%، متجاوزًا الضعف ليصل إلى 2020 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع. ووفقًا لشركات هانت آند هاريس، وراك العقارية، والحمرا، فإن هذه الزيادة الحادة تتناقض تمامًا مع متوسط السعر قبل الإعلان والبالغ 950 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، مما يُبرز الأثر التحوّلي لإطلاق المنتجع على سوق العقارات المحلي.
شهدت أسعار الفلل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. ارتفع متوسط سعر البيع الأولي للفلل إلى حوالي 1,380 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بزيادة قدرها 29% عن متوسطه السابق البالغ 1,070 درهمًا إماراتيًا قبل الإعلان عن مشروع وين جزيرة المرجان. وتؤكد هذه القفزات الكبيرة الزخمَ وثقة المستثمرين المتجددة التي عززها هذا المشروع الرائد.
ويشكل المشترون الدوليون ما بين 15 إلى 20 في المائة من العملاء المحتملين في رأس الخيمة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي تتراوح بين 3 إلى 10 في المائة المسجلة عادة في أبو ظبي أو دبي.
يُبرز هذا التدفق للاستثمارات المحلية والأجنبية بروز الإمارة كوجهة عقارية حيوية. وصرح شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "شهدنا زيادة ملحوظة في نشاط الشراء عبر الإنترنت في رأس الخيمة، وخاصةً من العملاء الأجانب".
انفتح سوق العقارات في رأس الخيمة على المستثمرين الأجانب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعًا بإصدار قوانين جديدة للتملك الحر للعقارات. وسرعان ما تبع ذلك مشاريع كبرى، مثل قرية الحمرا وميناء العرب، مما أتاح للوافدين والمشترين الدوليين فرصة امتلاك قطعة أرض في الإمارة لأول مرة.
قرية الحمرا، التي كانت في البداية تضم مبانٍ مُلحقة بملاعب جولف ومنازل تاون هاوس بثلاث غرف نوم، سرعان ما توسعت لتشمل أول ملعب جولف ونادي يخوت دولي في المنطقة الشمالية. وكانت النتيجة ارتفاعًا في أسعار العقارات والاستثمار، مما مهد الطريق لتحوّل رأس الخيمة إلى وجهة عقارية رائدة.
منذ عام ٢٠١٠ فصاعدًا، تسارع زخم سوق العقارات مع ازدياد فرص العمل في قطاع التصنيع والصناعات المرتبطة به، لا سيما مع توسع منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عالميًا. وصرح جنيد امتياز قريشي، وكيل عقارات في شركة كينجز للعقارات، قائلاً: "لقد أثبتت حوافز الإمارة، التي عُرضت عالميًا، وسياستها الخالية من الضرائب جدوى كبيرة للمصنعين الأجانب".
"إن التصدير عبر موانئ رأس الخيمة أثناء التصنيع في نفس المدينة يوفر تسهيلات هائلة في الخدمات اللوجستية، مما يجعل رأس الخيمة وجهة جذابة بشكل فريد للمستثمرين العالميين."
وبالانتقال إلى يومنا هذا، تستمر قصة نمو الإمارة.
وتعمل الحمرا على توسيع نطاق مجتمعاتها السكنية والواجهة البحرية، من خلال مشاريع مثل جزيرة فالكون ووالدورف أستوريا ريزيدنسز، والتي تكمل قرية الحمرا الحالية التي تضم 4000 منزل ووجهة التسوق منار مول.
وفي الوقت نفسه، تعمل شركة رأس الخيمة العقارية على تطوير ميناء العرب، الذي يضم بالفعل منتجعات سياحية بما في ذلك أنانتارا وإنتركونتيننتال، وتستعد لإضافات جديدة مثل نيكي بيتش، وأجنحة ستايبريدج، وفندق فور سيزونز.
يقول روّاد القطاع العقاري إنّ الاهتمام العالمي يتزايد بشكل متسارع. وصرح سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نشهد اهتمامًا عالميًا غير مسبوق، وسيستمر هذا الزخم".
شهد سوق العقارات في رأس الخيمة نموًا هائلاً على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تضاعف حجم المعاملات بنحو 250 مرة، ووصلت قيمها إلى 2.53 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024، وفقًا لمركز رأس الخيمة للإحصاء. ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 25,000% في نشاط المبيعات منذ يونيو 2017. كما شهدت قيم الرهن العقاري مسارًا مشابهًا، حيث وصلت إلى 3.48 مليار درهم إماراتي في يوليو 2024، مرتفعةً من 15.8 مليون درهم إماراتي في يوليو 2017، مسجلةً زيادةً بنسبة تقارب 21,849%.
وارتفعت أسعار العقارات في الإمارة بنسبة تصل إلى 20% خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. ويعزو المسؤولون التنفيذيون في القطاع ذلك إلى ارتفاع الطلب، لا سيما في قطاع البيع على الخارطة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مما يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب. ويُشجع المشترون على دخول السوق مبكرًا للاستفادة من الارتفاع المتوقع في القيم مستقبلًا.
تُبرز اتجاهات الإيجار، لا سيما في جزيرة المرجان، النمو السريع الذي تشهده المنطقة. فقد ارتفع متوسط الإيجارات السنوية للشقق من 40,000 درهم إماراتي في أبريل 2023 إلى 64,800 درهم إماراتي في أبريل 2025، بزيادة قدرها 62% في عامين فقط، وفقًا لـ "بروبرتي فايندر".
تسارعت وتيرة نمو الإيجارات، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 45% بين أبريل 2023 وأبريل 2024، ثم ارتفاعًا آخر بنسبة 12% في العام التالي. وبرز قطاع الشقق في جزيرة المرجان، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 42% على أساس سنوي بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ثم ارتفعت بنسبة 13% أخرى بحلول الربع الأول من عام 2025.
وبشكل عام، يشهد سوق العقارات في رأس الخيمة نمواً بفضل نشاط المعاملات القوي، والزيادات الحادة في أسعار البيع والإيجار، والطلب القوي من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وخاصة في المشاريع البارزة والمراكز السكنية مثل جزيرة المرجان.
ويصاحب النمو العقاري ارتفاع السياحة، حيث من المتوقع أن تستقبل الإمارة 1.28 مليون زائر في عام 2024، من خلال مناطق الجذب السياحي مثل "طيران جيس"، ومخيم بير جريلز للمستكشفين، ومطعم 1484 باي بورو.
وتشير الحكومة إلى البنية التحتية لإمارة رأس الخيمة، بما في ذلك ثمانية مستشفيات ونظام مدرسي حديث ، وتصنيفها بين أكثر الأماكن أمانًا في العالم كعوامل تدعم قابليتها للعيش.
ومع إطلاق شقق جديدة على شاطئ البحر ومجتمعات الجولف ومراكز نمط الحياة، يقول المسؤولون إن السوق سيستمر في التوسع بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تؤكد على التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن يشهد سوق العقارات في رأس الخيمة نموًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يتضاعف مخزون العقارات السكنية بحلول عام 2030، مع اكتمال أكثر من 11 ألف وحدة سكنية جديدة، بناءً على الإطلاقات حتى نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على العروض المتميزة، حيث تشكل المساكن ذات العلامات التجارية الآن ما يقرب من ثلث العرض المتوقع في جزيرة المرجان، وهي علامة على تزايد شهية المشترين للاستثمارات التي تركز على نمط الحياة وتتميز بموقع جيد.
يدعم هذا التوسع عدة عوامل رئيسية. من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الإمارة تقريبًا ليصل إلى 650 ألف نسمة بحلول عام 2030، مما يخلق طلبًا مستدامًا على المنازل الجديدة. ويواصل تقدم المشاريع البارزة، مثل منتجع وين، جذب اهتمام دولي ومحلي، مما يُعزز زيادات قيمة العقارات وحجم المعاملات. في عام 2024 وحده، استقبلت رأس الخيمة 1.28 مليون سائح، بزيادة سنوية قدرها 5.1%، مع ارتفاع عدد الوافدين جوًا بنسبة 28%، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة ترفيهية رائدة.