"رأس الخيمة" نمو اقتصادي متسارع وتطور عمراني فاخر

يدعم هذا التوسع عدة عوامل رئيسية. من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الإمارة تقريبًا ليصل إلى 650 ألف نسمة بحلول عام 2030، مما يخلق طلبًا مستدامًا على المنازل الجديدة. ويواصل تقدم المشاريع البارزة، مثل منتجع وين، جذب اهتمام دولي ومحلي، مما يُعزز زيادات قيمة العقارات وحجم المعاملات. في عام 2024 وحده، استقبلت رأس الخيمة 1.28 مليون سائح، بزيادة سنوية قدرها 5.1%، مع ارتفاع عدد الوافدين جوًا بنسبة 28%، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة ترفيهية رائدة.