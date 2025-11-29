رأس الخيمة نحو القمة: خطة ثلاثية لمضاعفة الزوار والرفاهية

تدخل رأس الخيمة مرحلة محورية في توسعها السياحي، بخريطة طريق طموحة تتضمن تطورات كبرى مثل افتتاح مشروع جزيرة المرجان، وإطلاق منطقة شاطئ المرجان الجديدة، والتقدم في مشروع "راك سنترال" (RAK Central).

ومع استهداف الإمارة مضاعفة عدد الزوار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، قالت فيليبا هاريسون، المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، إن أولويتها الفورية هي ضمان تحديد موقع الوجهة بوضوح وتوحيد جهودها للمرحلة التالية من النمو.

قالت هاريسون إن الإمارة، المعروفة منذ فترة طويلة باسم "إمارة الطبيعة"، يجب أن تبني على هويتها بينما تستعد لموقعها المستقبلي في مشهد السفر العالمي شديد التنافسية. وشددت على ضرورة تحديد ما تمثله رأس الخيمة — وكيف تضيف قيمة، وكيف ستميز نفسها في السوق الدولية.

خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "خليج تايمز"، قالت هاريسون إن استراتيجيتها تبني على الدروس المستفادة من فترة عملها كقائدة لهيئة السياحة الأسترالية، حيث كان التميز والأصالة مفتاح النجاح العالمي. وأشارت إلى أن رأس الخيمة يجب أن تكون "منتقية" في كيفية تسويق نفسها وتطوير نقطة اتصال قوية مع الجماهير العالمية المتنوعة.

توسيع الانتشار والوصول

جزء رئيسي من هذه الاستراتيجية هو توسيع نطاق وصول الإمارة عبر الأسواق العالمية الرئيسية. وقالت هاريسون: "الكثير من الأعمال التي نحصل عليها من السوق البريطانية حالياً هي إجازات شاملة كلياً، ترفيه شمسي ورمال، وهذه قاعدة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونريد الاستمرار في هذا السوق."

وأضافت: "نحن ننظر أيضاً إلى المزيد من صانعي العطلات الفاخرة، والمزيد من المسافرين المستقلين (FIT)، مما يعني شراكات مختلفة وأنشطة مختلفة في الأسواق الحالية. كما أننا نفتح السوق الصيني ونقوم بالمزيد من الأنشطة في الهند لأن هذه أسواق نمو حقيقية من وجهة نظر الإمارة."

قالت هاريسون إن تركيزها يشمل أيضاً ضمان أن تتجاوز تجربة الضيف الإقامة الفندقية بكثير، مع خطط لرفع مستوى الأنشطة الجبلية والصحراوية والساحلية والقائمة على أشجار القرم. وفي الوقت نفسه، ستوسع الإمارة عرضها للسياحة الثقافية، مستفيدة من تاريخها البالغ 7000 عام، والمواقع التراثية مثل الجزيرة الحمراء، ودورها على طول طرق التجارة القديمة.

وأضافت أن الزيادة في عدد زوار رأس الخيمة، بمن فيهم 650 ألف زائر في النصف الأول من عام 2025، كانت مدفوعة بافتتاح فنادق جديدة، وتعزيز الشراكات العالمية، وتحسين الربط الجوي مع إطلاق 11 مساراً جديداً. الإمارة في طريقها للوصول إلى 1.4 مليون زائر هذا العام وتتوقع استمرار النمو قبل حدوث قفزة كبيرة في الأرقام مع التطورات الفاخرة القادمة في جزيرة المرجان.