رأس الخيمة: ميناء ومنطقة حرة جديدة 2027

من المقرر افتتاح ميناء جديد في رأس الخيمة في عام 2027، وسيضم أرصفة بحرية عميقة لاستيعاب السفن الكبيرة، ومنطقة حرة تمتد على 8 ملايين متر مربع. ويتميز الميناء، الذي سيحمل اسم "ميناء صقر 2.0"، ببنية تحتية متطورة تشمل منشأة استدامة متخصصة في إعادة تدوير السفن. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه، حيث يوفر حلاً بيئياً مستداماً لإعادة تدوير السفن الكبيرة، مما يقدم بديلاً للممارسات التقليدية في هذا المجال.