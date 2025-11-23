رأس الخيمة مركز عالمي لإدارة الثروات والهيكلة الخاصة

تشهد رأس الخيمة تحولًا حيث تتوسع من سجل خارجي تقليدي إلى مركز أوسع للثروة الخاصة، مما يعكس الدور المتنامي للإمارة في هيكلة الثروات الخاصة والعائلية.

قالت "ساندرا ماري لو"، الرئيسة التنفيذية لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، في مقابلة مع الخليج تايمز في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال، إن التغيير يأتي مع قيام المزيد من العائلات ذات الثروات العالية بتأسيس وجود في رأس الخيمة، مما يزيد الطلب على حماية الأصول المنظمة، التخطيط للخلافة والحلول المؤسسية المنظمة.

أوضحت لو أن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات يوفر الآن العديد من أدوات الهيكلة الدولية المستخدمة بشكل شائع في تخطيط الثروات العالمية، بما في ذلك المؤسسات، شركات القابضة والشركات الدولية.

ومع ذلك، قالت إن المنظمة تركز بشكل متزايد على احتياجات أصحاب الأعمال الفرديين والمؤسسات العائلية بدلاً من العملاء الماليين المؤسسيين.

وأضافت أن الهدف هو جعل التخطيط للثروة والميراث متاحًا لرواد الأعمال الذين يستعدون للخروج من الأعمال، الانتقالات العائلية أو تسليم الأصول إلى الجيل القادم.

وفقًا للو، فإن أحد التحديات التي تواجهها العديد من العائلات هو تأجيل التخطيط الشخصي للميراث بينما يركزون بشكل كبير على بناء أعمالهم. وقالت إن هيكلة الثروة الشخصية مبكرًا تخلق استمرارية، تقلل من عدم اليقين، وتضمن إدارة انتقال الأصول العائلية بكفاءة ومسؤولية.