رأس الخيمة مركز عالمي لإدارة الثروات والهيكلة الخاصة

تشهد رأس الخيمة تحولًا حيث تتوسع من سجل خارجي تقليدي إلى مركز أوسع للثروة الخاصة، مما يعكس الدور المتنامي للإمارة في هيكلة الثروات الخاصة والعائلية.
قالت "ساندرا ماري لو"، الرئيسة التنفيذية لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، في مقابلة مع الخليج تايمز في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال، إن التغيير يأتي مع قيام المزيد من العائلات ذات الثروات العالية بتأسيس وجود في رأس الخيمة، مما يزيد الطلب على حماية الأصول المنظمة، التخطيط للخلافة والحلول المؤسسية المنظمة.
أوضحت لو أن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات يوفر الآن العديد من أدوات الهيكلة الدولية المستخدمة بشكل شائع في تخطيط الثروات العالمية، بما في ذلك المؤسسات، شركات القابضة والشركات الدولية.
ومع ذلك، قالت إن المنظمة تركز بشكل متزايد على احتياجات أصحاب الأعمال الفرديين والمؤسسات العائلية بدلاً من العملاء الماليين المؤسسيين.
وأضافت أن الهدف هو جعل التخطيط للثروة والميراث متاحًا لرواد الأعمال الذين يستعدون للخروج من الأعمال، الانتقالات العائلية أو تسليم الأصول إلى الجيل القادم.
وفقًا للو، فإن أحد التحديات التي تواجهها العديد من العائلات هو تأجيل التخطيط الشخصي للميراث بينما يركزون بشكل كبير على بناء أعمالهم. وقالت إن هيكلة الثروة الشخصية مبكرًا تخلق استمرارية، تقلل من عدم اليقين، وتضمن إدارة انتقال الأصول العائلية بكفاءة ومسؤولية.
قالت: "من المهم إعطاء نفس مستوى التخطيط للثروة الشخصية كما هو الحال لنمو الأعمال"، مشيرة إلى أن التحضير المبكر يساعد العائلات على تجنب المخاطر والتعقيدات لاحقًا.
يعمل مركز رأس الخيمة الدولي للشركات ضمن إطار تنظيمي ويتعاون بشكل وثيق مع المحامين والمحاسبين ومستشاري الثروات الذين يوجهون العملاء من خلال المتطلبات القانونية والمالية والضريبية عبر الحدود. وأبرزت لو أن قواعد الضرائب الدولية والتخطيط للميراث يمكن أن تكون معقدة بدون مدخلات الخبراء، ونموذج المركز يهدف إلى توفير إرشادات واضحة ومتوافقة ومستنيرة للعائلات عند بناء هياكلهم.
تقوم العديد من العائلات المسجلة في RAK ICC أيضًا بتشغيل شركات في أجزاء أخرى من رأس الخيمة، مثل منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) أو كيانات محلية أخرى. من خلال ربط الأعمال التشغيلية بهياكل الحيازة الخاصة والمؤسسات المسجلة في RAK ICC، يمكن للعائلات توحيد أنشطتها التجارية وتخطيط ثرواتها الشخصية ضمن نظام واحد. قال لو أن هذا التكامل يسمح لأصحاب الأعمال بتنسيق تخطيطهم طويل الأمد واتخاذ القرارات بدلاً من التعامل مع الأمور التجارية والشخصية بشكل منفصل.
الزيادة في تطوير العقارات والاستثمار في رأس الخيمة تدفع أيضًا إلى زيادة الطلب على الهياكل المؤسسية. أشار لو إلى أنه بينما لا تطبق الإمارات العربية المتحدة ضريبة الدخل الشخصي، فإن ملكية العقارات أو هياكل الشركات قد تثير اعتبارات ضريبية في ولايات قضائية أخرى، خاصة للعائلات المتنقلة دوليًا. قالت إن التخطيط المهني يساعد المستثمرين على ضمان الامتثال وتجنب الالتزامات غير المقصودة لاحقًا.
مع نمو النشاط، يختار بعض مقدمي الخدمات المهنية المسجلين في RAK ICC إنشاء مكاتب فعلية في رأس الخيمة لخدمة العملاء محليًا. قال لو أن هذا يعكس اتجاهًا أوسع للمستشارين والمكاتب العائلية الذين يفضلون العمل مباشرة من الإمارة بدلاً من خدمة العملاء عن بعد من أماكن أخرى في الإمارات.
أكدت أن RAK ICC في فترة تطوير، مع توقع المزيد من التحديثات والمبادرات حتى عام 2026. قال لو أن التغييرات الجارية تعكس الهدف طويل الأمد للمنظمة في تعزيز دورها داخل قطاع الثروة الخاصة ودعم العدد المتزايد من العائلات التي تسعى لتخطيط وحماية أصولها في رأس الخيمة.
