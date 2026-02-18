رأس الخيمة للمواصلات تعلن مواعيد رحلات الحافلات خلال شهر رمضان 2026

على الرغم من إمكانية استئجار سيارة أجرة أو استئجار سيارة خاصة، إلا أن السفر بالحافلة يظل أرخص وسيلة للتنقل بين الإمارات. هناك العديد من الأشخاص الذين يسافرون إلى رأس الخيمة للعمل أو الدراسة، بينما يعيشون في الإمارات الشمالية للاستمتاع بالأجواء العائلية. وتوجد خدمتان رئيسيتان للحافلات تعملان بين الإمارات: حافلات هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA) العامة، وحافلة "رأس الخيمة شاتل"