رأس الخيمة للمواصلات تعلن مواعيد رحلات الحافلات خلال شهر رمضان 2026

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات (راكتا) عن جدول مواعيدها لشهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يتضمن التغييرات في مواعيد الحافلات عبر المدن والحافلات المتجهة إلى سلطنة عمان.
تتيح حافلات النقل عبر المدن من رأس الخيمة للمسافرين التنقل إلى كل من أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين. وتتوفر حافلات مباشرة وأخرى تتوقف في إمارات مختلفة خلال رحلتها. كما تتوفر حافلات تنقل الركاب بين رأس الخيمة والقرية العالمية، بالإضافة إلى دبي مول.
فيما يلي المواعيد التي أصدرتها الهيئة لشهر رمضان من يوم الاثنين إلى الخميس:
على الرغم من إمكانية استئجار سيارة أجرة أو استئجار سيارة خاصة، إلا أن السفر بالحافلة يظل أرخص وسيلة للتنقل بين الإمارات. هناك العديد من الأشخاص الذين يسافرون إلى رأس الخيمة للعمل أو الدراسة، بينما يعيشون في الإمارات الشمالية للاستمتاع بالأجواء العائلية. وتوجد خدمتان رئيسيتان للحافلات تعملان بين الإمارات: حافلات هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA) العامة، وحافلة "رأس الخيمة شاتل"
كما سهلت السلطات على السكان السفر إلى مدينة العين من رأس الخيمة؛ فخلال شهر رمضان، وفي أيام الجمعة والسبت والأحد، تنطلق حافلة من رأس الخيمة إلى العين في تمام الساعة 2 ظهراً، ومن العين إلى رأس الخيمة في تمام الساعة 8 مساءً.
أما بالنسبة للمقيمين الذين يخططون لزيارة القرية العالمية من رأس الخيمة أيام الجمعة والسبت والأحد، فتصل الحافلة التي تنقل العائلات إلى وجهتها في تمام الساعة 5 مساءً. وفي طريق العودة، تصل الحافلة إلى محطة حافلات رأس الخيمة في تمام الساعة 11:45 مساءً.