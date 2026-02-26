"رأس الخيمة للفنون".. حينما تنبض الأحجار التاريخية بروح "الحضارات" العالمية

ولم تكتفِ رأس الخيمة بإبهار العين، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر برنامج سينمائي وموسيقي مكثف، حيث تحولت الساحات بالتعاون مع معهد غوته وجامعة نيويورك أبوظبي إلى دور عرض مفتوحة تروي قصص الهوية والذاكرة، وحتى حاسة التذوق كان لها نصيب من هذا الإبداع، ففي تجربة "المائدة المخفية"، تهافت الزوار على حجز مقاعدهم في "بيت 7" الذي استضاف مطعم "باين" البريطاني الحاصل على نجمة ميشلان، في تجربة طعام استثنائية أثبتت أن فن الطهي هو الآخر لغة عالمية للتواصل.