رأس الخيمة: قرية الجزيرة الحمراء معلم تراثي بارز

وأوضح "بول جريفث"، الرئيس التنفيذي لقناة الجزيرة الحمراء، أن الآثار تُركت عمدًا كما هي لسبب ما. وقال: "ستظل هناك دائمًا منازل تُترك في حالة سيئة، لأنني أعتقد أن هذا يمنحك أيضًا لمحة عن شكل الموقع". تقف الآثار المتداعية إلى جانب المباني الملساء المجددة على بعد أمتار قليلة. كان السوق ، الذي يُترجم إلى السوق، أحد أكثر المناطق حيوية للتجارة وشراء السلع. كانت كل التجارة تتركز في هذه المنطقة، ولم تكن هناك متاجر أخرى موجودة في الجزيرة.