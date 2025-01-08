رأس الخيمة: قرية الجزيرة الحمراء معلم تراثي بارز
من بين أقدم القرى في الإمارات العربية المتحدة، تعد قرية "الجزيرة الحمراء" دليلاً حياً على قرون من العمارة الإماراتية التقليدية. تأسست هذه القرية التاريخية في القرن السابع عشر على يد قبيلة "الزعاب"، وهي غنية بالتراث والأهمية الثقافية.
يُطلق على الجزيرة الحمراء اسم "الجزيرة الحمراء"، تكريماً لرمالها الحمراء المذهلة، التي تزداد إشراقًا بفعل حرارة الشمس الحارقة. والآن، تخضع هذه القرية الرائعة لعملية تحول، لتتحول من مجرد أثر من الماضي إلى وجهة لا بد من زيارتها لعشاق التاريخ والسياح الحريصين على استكشاف جذور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد أن غادر سكان القرية في سبعينيات القرن العشرين بحثًا عن فرص أفضل، ظلت الجزيرة الحمراء مهجورة حتى بدأت جهود الحفاظ عليها في عام 2010 والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
وتحدثت صحيفة الخليج تايمز مع الرئيس التنفيذي لقناة الجزيرة الحمراء لمعرفة المزيد عن المبادرات التي تنفذها رأس الخيمة لتحويل الموقع التاريخي إلى معلم تراثي رائد في المنطقة.
وأوضح "بول جريفث"، الرئيس التنفيذي لقناة الجزيرة الحمراء، أن الآثار تُركت عمدًا كما هي لسبب ما. وقال: "ستظل هناك دائمًا منازل تُترك في حالة سيئة، لأنني أعتقد أن هذا يمنحك أيضًا لمحة عن شكل الموقع". تقف الآثار المتداعية إلى جانب المباني الملساء المجددة على بعد أمتار قليلة. كان السوق ، الذي يُترجم إلى السوق، أحد أكثر المناطق حيوية للتجارة وشراء السلع. كانت كل التجارة تتركز في هذه المنطقة، ولم تكن هناك متاجر أخرى موجودة في الجزيرة.
وقال جريفيث، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً الشهر الماضي فقط، إن الهدف ليس إعادة البناء، بل الترميم. ووفقاً له، فإن "اللمسة الخفيفة هي الأفضل". وهذا يعني أن الناس يمكنهم العودة بالزمن إلى الوراء والتعرف على كيف كانت الحياة على الجزيرة الحمراء خلال ذروة صناعة اللؤلؤ في الخليج.
وتضم القرية التي تبلغ مساحتها 45 هكتاراً نحو 500 منزل، وكان معظم سكانها من أبناء قبيلة الزعاب الذين كانوا يعملون في صيد اللؤلؤ والتجارة وزراعة التمور وصيد الأسماك. وأشار جريفث إلى أن مباني القرية، التي شيدت من الحجر المرجاني وصخور الشاطئ، تم تجديدها باستخدام نفس المواد للحفاظ على أصالتها وصيانتها بشكل منتظم لأنها تنهار بسهولة.
وكان الحصن أحد المباني الأولى التي تم تجديدها في عام 2016. عند المدخل، يطل الحصن على القرية بأكملها ببنيته الدائرية المهيبة. كان يستخدم في السابق كقاعدة عسكرية وكان بمثابة سكن خاص للشيخ المحلي. الآن، يستضيف العروض والفعاليات للجمهور.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة سوقاً مزدحماً لعيد الميلاد خلال شهر ديسمبر، وفي نهاية الشهر ستستضيف النسخة الثالثة عشرة من مهرجان رأس الخيمة للفنون الذي سيجلب العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم لعرض منشآت فنية مختلفة.
الصيف في القرية
وقال جريفثس إن هناك خططًا جارية لبناء متحف داخلي، مما سيجعل القرية التراثية متاحة على مدار العام. وقال جريفثس إن لديهم إمكانية الوصول إلى روايات مباشرة من الأشخاص الذين استقروا في القرية، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصوت.
وتأتي هذه الخطط في إطار مبادرة رأس الخيمة لتحويل الجزيرة الحمراء إلى موقع تراثي مزدهر ورائد. ونظراً لموقعها المجاور للفنادق والمنتجعات، فهي تشكل نقطة جذب مثالية للناس لمعرفة المزيد عن تاريخ رأس الخيمة.
بدأت أعمال ترميم قرية الحمراء التراثية في عام 2010، وبدأت أعمال البناء في عام 2016. وكانت أول منطقة تم تطويرها هي منطقة الميناء، تليها ستة بيوت رئيسية ذات فناء عام 2017، ثم بيوت التجار الرئيسية من عام 2018 إلى عام 2019.
وقال جريفثس "لن تذهب إلى نابولي دون زيارة بومبي. نريد وضعًا حيث يقول كل من يأتي إلى رأس الخيمة، حسنًا، يجب أن أذهب لزيارة التراث، فهذا أمر لا بد منه، إنه موقع تراث عالمي، إنه جزء أساسي من تراث الإمارات العربية المتحدة".
ساعات العمل من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، الدخول مجاني للزوار، وهناك علامات توجهك إلى قرية الحمراء التراثية، وتحديدًا إلى مدخل الزوار، وتتضمن هذه المنطقة أماكن مخصصة لوقوف السيارات.