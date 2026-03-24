رأس الخيمة جاهزية تامة مع اقتراب ذروة الطقس غير المستقر

أكدت السلطات في رأس الخيمة جاهزيتها التامة مع توقع وصول الظروف الجوية غير المستقرة إلى ذروتها، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء الإمارة.
صرح مسؤولون من دائرة الخدمات العامة أن أنظمة الاستجابة لمياه الأمطار قد وصلت إلى جاهزية بنسبة 100%، مدعومة بنشر منسق للموارد والفرق الميدانية لضمان الاستجابة السريعة لأي حوادث متعلقة بالطقس.
تأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي تستعد فيه الإمارة لمنخفض جوي من المتوقع أن يجلب تراكمات أمطار تتراوح بين 50 و 80 ملم.
تم حشد ما مجموعه 340 قطعة من المعدات، بما في ذلك 157 صهريج مياه، و 91 مضخة متنقلة وثابتة، و 92 وحدة آلات إضافية. تم وضع هذه الموارد بشكل استراتيجي لإدارة تراكم المياه ودعم عمليات الصرف في المناطق المتضررة.
لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تم نشر 32 فريقًا ميدانيًا يضم 548 فردًا في جميع أنحاء الإمارة. تضم الفرق مهندسين، ومتخصصين فنيين، ومشرفين، وعمال، وسائقين يعملون على مدار الساعة لمراقبة الظروف والاستجابة للحوادث.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 12 موقع نشر استراتيجي في جميع أنحاء الإمارة لضمان الاستجابة السريعة والوصول السريع إلى المواقع المتضررة.
أفادت السلطات بتلقي 311 بلاغًا متعلقًا بالطقس حتى الآن، مع معدل إنجاز بنسبة 98% في التعامل مع هذه الحالات. حققت فرق الاستجابة تغطية بنسبة 80% للمناطق المتضررة، بينما وصل التعافي في مختلف المناطق إلى 45%.
تشمل القوى العاملة المنتشرة على الأرض 24 مهندسًا وقائدًا ميدانيًا، بالإضافة إلى 201 مشرف وعامل يشاركون بنشاط في عمليات الاستجابة. يضم أسطول المعدات 119 صهريج مياه، و 274 وحدة آلات، و 39 مضخة، تعمل جميعها بشكل مستمر للتخفيف من تأثير الأمطار.
أشار المسؤولون إلى أن حوالي 240 منطقة في رأس الخيمة قد تأثرت، وتعمل الفرق على استعادة الظروف الطبيعية في أسرع وقت ممكن. وقد تم حث السكان على توخي الحذر واتباع الإرشادات الرسمية مع استمرار تطور النظام الجوي.