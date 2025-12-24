رأس الخيمة تعيد بناء تاريخها بترميم برج العريبي

ويُعد التنقيب الأثري جزءاً أساسياً من عملية الترميم. وقالت شنخور: "يساعدنا في كشف التسلسل التاريخي للموقع، وتحديد التدخلات السابقة، وتبيان العناصر التي ينبغي الحفاظ عليها أو ترميمها." وفي بعض الحالات، أُجريت تعديلات خلال فترة استخدام البرج كمركز شرطة، مما أضعف بعض الهياكل الأصلية، ما استدعى إزالتها بحذر للحفاظ على الطابع الأصيل للبناء.