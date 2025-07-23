رأس الخيمة تطلق "جائزة الإبداع" بمليوني درهم

تُعدّ مبادرةٌ لإعادة صياغة المشهد الريادي في رأس الخيمة. تُقدّم جائزة رأس الخيمة للإبداع حزمةً جوائز غير مسبوقة تتجاوز قيمتها مليوني درهم إماراتي لدعم وتمكين المواهب الإماراتية المتميزة في قطاع الأغذية والمشروبات.

تدعو المسابقة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لديهم مفاهيم أصلية ومبتكرة في مجال الأطعمة والمشروبات إلى تحويل أحلامهم إلى حقيقة.

وتتضمن الجائزة الكبرى واجهة متجر مجهزة بالكامل في منار مول، أحد وجهات التسوق الرائدة في رأس الخيمة، معفاة من الإيجار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب الدعم الشامل في العمليات والتسويق وتطوير الأعمال.

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بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وتنظيم شراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومركز رأس الخيمة للمعارض، تحظى هذه الجائزة أيضاً بدعم ملحوظ من مجموعة الحمرا ومنار مول.

أبرز أحداث المنافسة

الأهلية : مفتوح حصريًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لديهم مفاهيم أعمال فريدة في مجال الأغذية والمشروبات.

الموعد النهائي : يجب تقديم الطلبات، بما في ذلك قائمة العينة والخطة المالية الأولية، بحلول 10 أكتوبر 2025.

الطهي الحي والاستعراض العام : سيشارك المتأهلون للنهائيات في حدث طهي حي، والتفاعل مع الجمهور والحكام، يليه عرض تقديمي عام خلال مهرجان كبير يحضره الآلاف.

لجنة التحكيم من الخبراء : سيتم تقييم المشاركات من قبل خبراء بارزين من قطاعات التجزئة والضيافة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

معايير التقييم : الابتكار، والجدوى، وخطة التنفيذ، وإمكانات النمو، والجدوى الاقتصادية.

الدعم بعد الجائزة : بالإضافة إلى المتجر المجاني، سيحصل الفائز على الإرشاد، والتعرض التسويقي، وإمكانية الحضانة من قبل كيانات الاستثمار، والظهور الإعلامي.

خطوة استراتيجية

وتتماشى الجائزة بشكل وثيق مع رؤية رأس الخيمة في التنوع الاقتصادي وتمكين الشباب وتنمية ريادة الأعمال خاصة في القطاعات التي تظهر نمواً مستداماً مثل الأغذية والضيافة.

أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، على الأثر الوطني للجائزة. وقال: "تعكس الجائزة التزامنا بدعم ريادة الأعمال الشبابية وضمان مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني".

ومن المتوقع أن يمهد نجاح هذه النسخة الأولى الطريق للتوسع في قطاعات أخرى ذات إمكانات عالية مثل التكنولوجيا والصناعات الإبداعية والضيافة.

تهدف جائزة رأس الخيمة للإبداع إلى تسليط الضوء على الموجة القادمة من رواد الأعمال الإماراتيين في مجال الطهي ومساعدتهم على إطلاق نجاحهم من رأس الخيمة إلى المنطقة وخارجها.