رأس الخيمة تطلق أول منطقة حرة في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتهدف مدينة الابتكار إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار، مع تركيزها على خمسة قطاعات رئيسية هي: الويب 3، والأصول الرقمية، وألعاب الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والروبوتات، والصحة الرقمية. وتم اختيار هذه القطاعات لما تتمتع به من إمكانات نمو عالية وأهمية متزايدة في مجالات الاستثمار والبحث حول العالم.