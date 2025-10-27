رأس الخيمة تطلق أول منطقة حرة في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أُعلن عن تسمية مدينة الابتكار في رأس الخيمة كأول منطقة حرة في العالم تُدار بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة العمليات التجارية وإصدار التراخيص في دولة الإمارات. ويعمل النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي على استبدال الإجراءات الإدارية اليدوية التقليدية بأدوات مؤتمتة، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.
قال بول دوالِبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الابتكار، إن المبادرة بدأت بتحليل تفصيلي لتفاعلات العملاء وسير العمليات الداخلية لتحديد المجالات التي يمكن أن يحقق فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير. وأضاف: "قمنا بدراسة كل خطوة لتحديد أين يمكن للتكنولوجيا أن تحلّ محل المهام البشرية أو تعزّزها بهدف زيادة السرعة وقابلية التوسع والكفاءة في التكاليف".
في الوقت الحالي، يدعم الذكاء الاصطناعي العمليات الرئيسية في المنطقة الحرة، مع خطط لتوسيع نطاق الأتمتة لتشمل خدمات إضافية مستقبلًا. وستتضمن الأدوات المستقبلية مساعدين رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لمساعدة رواد الأعمال في تأسيس أعمالهم وإدارتها بسهولة أكبر.
وقال دوالِبي: "الأمر لا يتعلق فقط بجعل عملياتنا أكثر ذكاءً، بل نسعى أيضًا إلى تمكين أصحاب الأعمال عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُسهّل بدء مشروعهم وإدارته".
وتهدف مدينة الابتكار إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار، مع تركيزها على خمسة قطاعات رئيسية هي: الويب 3، والأصول الرقمية، وألعاب الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والروبوتات، والصحة الرقمية. وتم اختيار هذه القطاعات لما تتمتع به من إمكانات نمو عالية وأهمية متزايدة في مجالات الاستثمار والبحث حول العالم.
وأوضح دوالِبي: "هذه من أكثر المجالات نشاطًا وتطورًا في عالم التكنولوجيا، ونحن نعمل على بناء بيئة تدعم نموها مع تلبية الاحتياجات والتحديات الخاصة بالشركات العاملة فيها".
يمثل التحول من واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) إلى "مدينة الابتكار" استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز للأعمال القائمة على الابتكار. وأوضح دوالِبي أن إعادة التسمية جاءت مدفوعة بتنامي الحضور العالمي لرأس الخيمة وبالرغبة في بناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعًا. وأضاف: "كانت الإمارة بحاجة إلى منطقة حرة مكرسة للتكنولوجيا والابتكار، بدلاً من التركيز على اتجاه واحد فقط".
وعلاوة على التراخيص، تسعى المنطقة الحرة إلى تعزيز دعمها للشركات الناشئة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى شبكات الأعمال والعملاء المحتملين. وقال دوالِبي: "أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة هو إيجاد أول عميل، ونحن نعمل على ربطهم بالصناعات القائمة في رأس الخيمة التي يمكنها تبنّي تقنياتهم".
كما تخطط المنطقة الحرة لجذب شركات من أسواق دولية كبرى تشمل الصين وروسيا والهند، من خلال توفير بيئة تشغيل منظمة وفعالة من حيث الضرائب لتوسعة نطاق أعمالها في الأسواق العالمية. وذكر دوالِبي أن هذا النهج يهدف إلى تهيئة بيئة مستقرة للشركات مع أطر امتثال واضحة وعقبات دخول منخفضة.
ومن المتوقع أن تلعب مدينة الابتكار دورًا مهمًا في جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في رأس الخيمة. فبينما كانت الإمارة معروفة منذ زمن بقاعدتها الصناعية، يُنظر إلى تطوير القطاعات التقنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والويب 3، والروبوتات، والتقنيات الصحية كوسيلة لإيجاد مصادر جديدة للنمو وتوفير فرص عمل نوعية.
وقال دوالِبي: "تمتلك هذه القطاعات القدرة على توفير وظائف ذات قيمة عالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تسهم في تعزيز موقع رأس الخيمة داخل مشهد الابتكار الأوسع في دولة الإمارات".
ومن خلال انسجامها مع الرؤية طويلة الأمد للإمارة، من المتوقع أن تُكمل مدينة الابتكار القطاعات القائمة وتدعم بناء اقتصاد أكثر استدامة قائم على المعرفة. وأضاف دوالِبي: "سيبقى قطاع السياحة ركيزة أساسية، لكن لضمان الاستقرار طويل الأمد، نحن بحاجة أيضًا إلى المطورين والمهندسين والمبتكرين ليعيشوا ويعملوا هنا. هذه القاعدة ستسهم في تشكيل مستقبل رأس الخيمة على مدى العقود القادمة".