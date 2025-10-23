رأس الخيمة تشهد افتتاح أول مصنع في الإمارات لإنتاج ثاني أكسيد الكربون الغذائي

تم تطوير المنشأة، الواقعة في رأس الخيمة، من قبل شركة غلف كرايو، وهي شركة إقليمية للغازات الصناعية، بالشراكة مع سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيراميك في العالم. يلتقط المصنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الغاز الطبيعي التابعة لسيراميك رأس الخيمة ويحولها إلى ثاني أكسيد كربون نقي بنسبة 99.99 في المائة وصالح للاستخدام الغذائي، والذي يمكن استخدامه في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والزراعة، والطاقة.