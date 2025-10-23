رأس الخيمة تشهد افتتاح أول مصنع في الإمارات لإنتاج ثاني أكسيد الكربون الغذائي

افتتحت الإمارات العربية المتحدة أول مصنع لها لالتقاط الكربون واستخدامه (CCU) مخصص لإنتاج ثاني أكسيد الكربون عالي النقاوة. يمثل هذا خطوة جديدة في جهود الدولة لخفض الانبعاثات الصناعية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية لثاني أكسيد الكربون.
ما وظيفة المصنع؟
تم تطوير المنشأة، الواقعة في رأس الخيمة، من قبل شركة غلف كرايو، وهي شركة إقليمية للغازات الصناعية، بالشراكة مع سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيراميك في العالم. يلتقط المصنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الغاز الطبيعي التابعة لسيراميك رأس الخيمة ويحولها إلى ثاني أكسيد كربون نقي بنسبة 99.99 في المائة وصالح للاستخدام الغذائي، والذي يمكن استخدامه في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والزراعة، والطاقة.
يلتقط المرفق الجديد، الذي تملكه وتديره غلف كرايو، حوالي 17,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. يُستخرج الغاز من انبعاثات المداخن التي تحتوي على تركيزات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، ثم تتم معالجته من خلال نظام تنقية موفر للطاقة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون المسال. يتم توزيع المنتج النهائي على الشركات في جميع أنحاء الإمارات التي تعتمد على ثاني أكسيد الكربون للتطبيقات الصناعية والتجارية.
تقليل الاعتماد على الواردات
قبل تشغيل هذا المرفق، كانت غلف كرايو تستورد ثاني أكسيد الكربون المُستعاد من مصانعها لاستعادة الكربون في الكويت والمملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المحلي. يتيح إنشاء موقع محلي للاستعادة والتنقية الآن للإمارات الحصول على إمداداتها الخاصة من ثاني أكسيد الكربون عالي النقاوة، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم إنشاء اقتصاد كربون دائري.
وفقًا لغلف كرايو، يعد مصنع رأس الخيمة هو الأول في الإمارات المصمم خصيصًا لإنتاج ثاني أكسيد الكربون الصالح للاستخدام الغذائي للسوق التجارية. وقالت الشركة إن المرفق سيعزز موثوقية إمدادات ثاني أكسيد الكربون المحلية مع خفض الانبعاثات مباشرة من مصدرها.
يُستخدم الكربون الملتقط من قبل مجموعة من الصناعات في جميع أنحاء الإمارات. في قطاع الأغذية والمشروبات، يُطبق في الكربنة والتعبئة والتغليف؛ في الرعاية الصحية، يُستخدم للغازات الطبية والتعقيم؛ وفي الزراعة والطاقة، يدعم عمليات إنتاج مختلفة. من خلال إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون الملتقط في هذه القطاعات، يساعد المرفق في تحويل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعيدًا عن الغلاف الجوي وإلى استخدامات منتجة.
افتتح المصنع رسميًا الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، إلى جانب سامي هنيدي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لغلف كرايو، وكبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين. يشكل المشروع جزءًا من خطة إزالة الكربون الأوسع لسيراميك رأس الخيمة ويساهم في تحقيق أهداف الاستدامة للإمارة بموجب استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050.
وتعد منشأة رأس الخيمة الآن أول موقع تشغيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لالتقاط انبعاثات الكربون من المصادر الصناعية وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء للاستخدام التجاري، مما يؤسس نموذجًا محليًا للحد من الانبعاثات واستعادة الموارد داخل قطاع التصنيع.
يتوافق المشروع مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني 2050، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال التقنيات النظيفة والكفاءة الصناعية. كما يعكس الاهتمام المتزايد بين الشركات الخاصة بتطوير مشاريع التقاط الكربون واستخدامه لتلبية أهداف الاستدامة الوطنية.
قالت غلف كرايو إن المصنع جزء من خطتها طويلة الأجل لتوسيع عمليات استعادة ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء المنطقة، بينما أشارت سيراميك رأس الخيمة إلى أن دمج أنظمة التقاط الانبعاثات يدعم التزامها بخفض بصمتها البيئية وتحسين الكفاءة التشغيلية.