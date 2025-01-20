رأس الخيمة تستضيف حفلاً ثلجياً لدعم تبني الحيوانات الأليفة
يستعد مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوانات لإقامة حفل ثلجي، بمشاركة أكثر من 1000 حيوان أليف في يوم احتفالي مليء بالمرح في 25 يناير. ويهدف الحدث إلى الترويج لأهمية تبني الحيوانات الأليفة بدلاً من شرائها من المتاجر أو المربين، وتسليط الضوء على التزام الملجأ برعاية الحيوان.
وأعربت "لانا كريم"، رئيسة خدمات الحياة البرية المجتمعية في مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوانات، عن حماسها للحدث القادم. وقالت: "نحن سعداء باستضافة حفلة الثلج الفريدة هذه، وهي طريقة لربط المجتمع بحيواناتنا المحمية مع التأكيد على أن التبني هو الطريق الصحيح".
وأضافت: "لا يهدف هذا الحدث إلى الاستمتاع فقط، بل يهدف أيضاً إلى تغيير المفاهيم وتشجيع الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة."
وسيتضمن الحفل الثلجي، من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، أجواء بلاد العجائب الشتوية التي تخلقها آلات الثلج، والتي تحول الملجأ إلى ملاذ ثلجي ساحر.
"لقد تم تصميمه ليكون يوماً ممتعاً للعائلات، سواء كانت لديها حيوانات أليفة أم لا. يمكن لأولئك الذين ليس لديهم كلاباً أن يأخذوا كلاب الملجأ لقضاء يوم ممتع في حديقة الكلاب"، كما أوضحت "لانا". وهذا التفاعل لن يسعد الحيوانات الأليفة فحسب، بل سيساعد أيضاً المتبنين المحتملين على رؤية شخصيات الحيوانات في بيئة أكثر استرخاءً.
وأشارت "لانا" أيضاً إلى الأهمية العاطفية لهذا الحدث قائلة: "لقد عاشت بعض حيواناتنا الأليفة هنا لسنوات، وينتظر البعض منها منازلها الدائمة منذ ما يصل إلى 6 سنوات. إنه أمر مفجع، ونأمل أن تساعدهم أحداث مثل هذه في العثور على عائلات محبة".
كما يمكن للحاضرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من بائعي الأطعمة وإكسسوارات الحيوانات الأليفة، وكل ذلك أثناء التعرف على مهمة الملجأ لزيادة الوعي بتبني الحيوانات الأليفة. وأضافت "لانا": "نريد أن يأتي الناس، ويستمتعوا، ويتعلموا عن أهمية مساعدة الحيوانات المحتاجة. هدفنا هو إظهار أن الملاجئ هي خيار قابل للتطبيق لامتلاك الحيوانات الأليفة". وأكدّت أن العديد من الحيوانات في الملاجئ تنتظر منازل محبة، وأن فعاليات كهذه يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً.
ورغم أن الحدث مجاني، فإن الملجأ يشجع الحاضرين على إحضار التبرعات مثل البطانيات، والمناشف، ومقودات الكلاب. وأشارت "لانا": "كل شيء بسيط مفيد، ونحن نقدّر دعم المجتمع". وستساهم هذه التبرعات بشكل كبير في ضمان راحة ورعاية الحيوانات في الملجأ.
عند التفكير في المبادرات السابقة، سلطت "لانا" الضوء على نجاح الفعاليات السابقة، مثل حفل المسبح السنوي. وقالت: "لقد شهدنا زيادة في الوعي بشأن تبني الحيوانات الأليفة في الإمارات العربية المتحدة. فالكثير من الحاضرين الذين اشتروا حيوانات أليفة في السابق اختاروا الآن تبنيها". وهذا التحوّل في طريقة التفكير أمر بالغ الأهمية للحد من عدد الحيوانات المهجورة وتعزيز ثقافة الرحمة تجاه الحيوانات الأليفة.
بالإضافة إلى الحفل الثلجي، يدير مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوانات العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز رعاية الحيوان. ومن بين هذه المبادرات برنامج "دوج داي آوت"، الذي يسمح للناس بأخذ كلاب الملاجئ للتنزه، سواء للتنزه سيراً على الأقدام أو ركوب السيارة. وأوضحت "لانا": "يريح هذا البرنامج كلابنا من بيئة الملجأ ويساعدها على التواصل الاجتماعي".
كما يوجد لدى الملجأ برنامج رعاية القطط الذي يركز على رعاية القطط المجتمعية وتوفير محطات التغذية والتأكد من تعقيمها وتطعيمها. وأكدّت "لانا": "هدفنا هو تثقيف الجمهور حول ملكية الحيوانات الأليفة بشكل مسؤول وأهمية تعقيمها".