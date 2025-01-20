رأس الخيمة تستضيف حفلاً ثلجياً لدعم تبني الحيوانات الأليفة

كما يمكن للحاضرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من بائعي الأطعمة وإكسسوارات الحيوانات الأليفة، وكل ذلك أثناء التعرف على مهمة الملجأ لزيادة الوعي بتبني الحيوانات الأليفة. وأضافت "لانا": "نريد أن يأتي الناس، ويستمتعوا، ويتعلموا عن أهمية مساعدة الحيوانات المحتاجة. هدفنا هو إظهار أن الملاجئ هي خيار قابل للتطبيق لامتلاك الحيوانات الأليفة". وأكدّت أن العديد من الحيوانات في الملاجئ تنتظر منازل محبة، وأن فعاليات كهذه يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً.