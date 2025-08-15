رأس الخيمة تدعم صناع المحتوى بأول رخصة "مبدع رقمي" في الإمارات

أطلقت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) أول "رخصة مبدع رقمي" في الإمارات، المصممة خصيصًا للمؤثرين، وصناع المحتوى المباشر (streamers)، والمعلمين. توفر هذه الرخصة حزمة متكاملة لتأسيس عمل تجاري، تشمل الرخصة والتأشيرة والحساب البنكي، وكلها مصممة لتلبية احتياجات صناع المحتوى الرقمي، من خلال شراكة مع منصة "لايفلي" (Lyvely) القائمة على تقنية Web3.

يتمتع حاملو الرخصة بمزايا تأسيس عمل رسمي، بما في ذلك إعفاء كامل من ضرائب الشركات والدخل الشخصي، وملكية أجنبية بنسبة 100%، والوصول إلى منظومة "RAK DAO" التي تشمل الشراكات، وفرص التواصل، وخدمات الدعم.

حلول للتحديات الكبرى

صرح بول دواليبي، الرئيس التنفيذي لـواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"RAK DAO"، بأن الرخصة تعالج إحدى أكبر العقبات التي تواجه صناع المحتوى في الحصول على المصداقية أمام البنوك والعلامات التجارية والمستثمرين. وقال: "أردنا أن نمنحهم إطارًا قانونيًا ليتم التعامل معهم بجدية. الهدف هو تحويل ما يراه الكثيرون كعمل جانبي إلى عمل تجاري معترف به ومتطور."

وتختلف "رخصة المبدع الرقمي" عن رخص المناطق الحرة الأخرى بتركيزها على المحتوى الرقمي. فصناع المحتوى على منصة "لايفلي" يحصلون على ملكية كاملة لأعمالهم واستقلالية قانونية، بالإضافة إلى مزايا مخصصة للأعمال التجارية في "RAK DAO". تعالج الرخصة التحديات الشائعة مثل فتح الحسابات البنكية وإقامة الشراكات، وتفتح لهم طرقًا جديدة لتحقيق الدخل لا توفرها الرخص التقليدية.

تمكّن الرخصة صناع المحتوى من تنويع مصادر دخلهم، وإبرام صفقات مع العلامات التجارية، وإطلاق خدماتهم، والتحكم في أرباحهم وملكية أصولهم الفكرية كشركة قانونية.

رأس الخيمة: وجهة مثالية لصناع المحتوى

تتميز عملية التقديم بالسرعة والبساطة؛ حيث يسجل صناع المحتوى في "لايفلي"، ثم يكملون عملية إعداد مبسطة مع "RAK DAO"، وغالبًا ما يحصلون على الرخصة والحساب البنكي في غضون أيام.

يحصل المتقدمون من جميع أنحاء العالم على نفس المزايا الضريبية ومزايا الملكية المتاحة للشركات في الإمارات، بالإضافة إلى سهولة العمل من خلال المناطق الحرة.

وأضاف دواليبي: "هذه الرخصة توسع آفاق الإمكانيات للمبدعين. يمكنهم العمل على الصعيد العالمي، وفتح مصادر دخل جديدة، والتحكم في مستقبلهم المهني، كل ذلك بمصداقية ومزايا كونهم عملاً تجاريًا شرعيًا."

وعن سبب اختيار رأس الخيمة، قال دواليبي إنها تقدم تكاليف معيشة تقارب نصف تكاليف دبي، بالإضافة إلى المزايا الضريبية. وأوضح أن القدرة على تحمل التكاليف في رأس الخيمة تجعل من العملي للشركات أن تجمع فرقها بالكامل، بما في ذلك المطورين، في مكان واحد، بدلاً من إبقائهم منتشرين دوليًا بسبب التكاليف المرتفعة.