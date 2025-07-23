رأس الخيمة تخفض السرعة على طريق الشيخ محمد بن سالم

كان هذا القانون يُطبق سابقًا على أقصى المسارات يسارًا، وكان يُغرّم السائقين الذين يخالفون الحد الأقصى للسرعة 400 درهم. في 14 أبريل، لاحظ السائقون إزالة علامات الحد الأدنى للسرعة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة المركبات الثقيلة وتقليل إجهاد السائقين. وتبقى السرعة القصوى على الطريق E311 عند 140 كيلومترًا في الساعة.