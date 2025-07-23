رأس الخيمة تخفض السرعة على طريق الشيخ محمد بن سالم

أعلنت سلطات رأس الخيمة، الثلاثاء (22 يوليو/تموز)، عن تطبيق تخفيض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم (E11).
وتم تخفيض الحد الأقصى للسرعة بمقدار 20 كيلومترًا في الساعة - من 80 كيلومترًا في الساعة إلى 60 كيلومترًا في الساعة - بين دواري الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان، في كلا الاتجاهين.
ونشرت شرطة رأس الخيمة التحديث على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، مشيرة إلى أن التغيير تم إجراؤه لتعزيز السلامة المرورية لجميع المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تغيير مماثل في وقت سابق من هذا العام، عندما خفضت السلطات في الإمارة الحد الأقصى للسرعة على جزء آخر من نفس الطريق.
اعتبارًا من 17 يناير، خُفِّضت السرعة في الجزء الواقع بين دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاع) ودوار جزيرة المرجان من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة. كما عُدِّل حد السرعة على الرادار من 121 كم/ساعة إلى 101 كم/ساعة لضمان تطبيق الحد الجديد بشكل أفضل.
في غضون ذلك، طرأت تغييرات على قواعد السرعة في إمارات أخرى. ففي أبريل من هذا العام، رفعت سلطات أبوظبي الحد الأدنى للسرعة المسموح به وهو 120 كيلومترًا في الساعة على طريق الشيخ محمد بن راشد (E311).
كان هذا القانون يُطبق سابقًا على أقصى المسارات يسارًا، وكان يُغرّم السائقين الذين يخالفون الحد الأقصى للسرعة 400 درهم. في 14 أبريل، لاحظ السائقون إزالة علامات الحد الأدنى للسرعة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة المركبات الثقيلة وتقليل إجهاد السائقين. وتبقى السرعة القصوى على الطريق E311 عند 140 كيلومترًا في الساعة.
ابتداءً من 14 أبريل، خفّضت أبوظبي حدّ السرعة على طريق أبوظبي-سويحان (E20) من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة. وفي اليوم نفسه، طُبّق تخفيضٌ قدره 20 كم/ساعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (E11)، ما أدى إلى انخفاض حدّ السرعة من 160 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة.